Anja Osojnik razrešena z mesta direktorice CSD Ljubljana

Višje delovno in socialno sodišče je 27. januarja razveljavilo volitve v Centru za socialno delo (CSD) Ljubljana, na katerih so novembra lani odpoklicali enega od predstavnikov zaposlenih v svetu centra Ivana Janka Cafuto, ki je bil tudi predsednik sveta. Cafuta je bil odpoklican po tistem, ko je na dnevni red seje sveta CSD, torej še pred volitvami v svet, podal predlog za razrešitev Anje Osojnik z mesta direktorice CSD, domnevno zaradi slabega vodenja centra. A navodilo za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svetu centra je sprejela Osojnikova, medtem ko je višje sodišče v sodbi zapisalo, da to ni v pristojnosti direktorja centra, saj je svet centra organ, ki mu je direktor odgovoren za svoje delo.

Na ministrstvu so v odgovoru za STA spomnili na to sodbo. Kot so dodali, je minister na podlagi kršitev, ki jih je ugotovilo višje sodišče, presodil, da so v obravnavanem primeru podane dejanske okoliščine, ki skladno z zakonom o socialnem varstvu predstavljajo zakonski razlog oziroma pravno podlago za predčasno razrešitev Osojnikove.

Osojnikova ugotavlja, da se razrešitev navezuje izključno na izdajo navodila za volitve predstavnikov delavcev v svet centra. Ob tem je opozorila, da je ministrstvo predhodno podalo mnenje, da sem zaradi obstoja pravne praznine ravnala pravilno. Soglasje k navodilom so po njenem pojasnilu podali tudi sindikati. Sicer je po njenih besedah še v teku revizijski postopek v tej zadevi, zato Osojnikova meni, da bi moralo ministrstvo z odločitvijo počakati na odločitev Vrhovnega sodišča.

Da gre očitno za politične interese, po njeni oceni izhaja tudi iz dejstva, da je ministrstvo v zadnjem letu dvakrat menjalo svoje člane v svetu zavoda. Dodala je, da so na svetu zavoda na podlagi pobude Cafute kot predsednika sveta kar štirikrat skušali obravnavati predlog za njeno razrešitev, a do obravnave te točke ni prišlo. "Člani sveta so namreč krivdno odgovorni za nezakonite odločitve, minister pa ne," je opomnila.

Meni, da vodenje strokovne ustanove, kakršna je center za socialno delo, ni prostor za politične interese. "Neetično je takšno odločitev sprejeti v času odhajanja, posledice morebitnih napačnih odločitev pa prepustiti naslednjemu ministru," je prepričana.