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Slovenija

Ankaran načrtuje novo središče: povezali bodo zeleno zaledje in morje

Ankaran, 30. 08. 2026 10.07 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Ankaran

Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili z ankaranske občine.

Ankaranski župan Gregor Strmčnik v projektu vidi izjemno priložnost za načrtovanje prihodnosti krajaa. Občina z natečajem išče najboljše strokovne rešitve za umestitev ključnih javnih programov. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije bo strokovno bdela nad celotnim procesom izbire najboljših idej.

Nova zasnova prinaša prostore za kulturo, lokalno upravo in varstvo starejših občanov. Glavni element ureditve predstavlja osrednja promenada. Ta poteza bo povezala naselje z morjem. Načrtovalci predvidevajo tudi izgradnjo podzemne garažne hiše in prednostno ureditev kolesarskih poti. Župan Strmčnik ob tem močno poudarja pomembnost ohranjanja identitete in naravne kakovosti tega prostora, so navedli.

Zdravilišče Debeli rtič
Zdravilišče Debeli rtič
FOTO: Zdravilišče RKS Debeli rtič

Javni natečaj obravnava območji nad in pod Jadransko cesto. Območje nad cesto zajema osrednji del naselja s trgom. Za to lokacijo bodo arhitekti pripravili natančne projektne rešitve. Območje pod cesto pa trenutno zaseda turistični kamp podjetja Adria Ankaran.

Občina namerava na vzhodni del tega kampa umestiti nove javne dejavnosti. Vodstvo občine zato turističnemu podjetju ponuja nadomestno lokacijo na območju Debelega rtiča. Občina Ankaran in notranje ministrstvo sta letos že uredila lastniška razmerja na Debelem rtiču. Predstavnica podjetja Adria Maja Gros ob iskanju ustreznih lokacij izpostavlja pomen odprtega dialoga in konstruktivnega iskanja pravih rešitev.

Ocenjevalna komisija je v torek opravila prvo sejo na sedežu ankaranske občine. Skupino strokovnjakov vodi švicarski arhitekt Max Bosshard. Mednarodni strokovnjak poudarja pomen ustvarjanja raznolikega prostorskega niza vse od gozdnatega zelenega pasu do same morske obale. Bosshard izpostavlja velik izziv te pomembne naloge za prijavitelje in člane žirije.

ankaran natečaj ureditev središče

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