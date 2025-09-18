Svetli način
Slovenija

Ankarančani na nogah: Dovolj imamo hrupa iz koprskega pristanišča!

Ankaran, 18. 09. 2025 20.37 | Posodobljeno pred 1 uro

Jaka Vran
10

Ankarančani imajo dovolj hrupa iz koprskega pristanišča. Kot pravijo, je sodu izbilo dno zabijanje pilotov za razširitev prvega pomola. Neprestan, ponavljajoč se zvok marsikoga spravlja ob živce. In to ravno v času ko je v javni obravnavi predlog vladne Uredbe proti hrupu. V Ankaranu so prepričani, da je ta pisana na kožo koprskemu pristanišču. Kaj pa odgovarjajo v Luki Koper?

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MESE?AR
18. 09. 2025 21.50
Kaj ponoči tudi zabijajo pilote ? Mislim , da ne . V kovačijah tudi delavci poslušajo nabijanje kladiv 8 ur. vsak dan.
ODGOVORI
0 0
Tufu
18. 09. 2025 21.50
+2
Ankarančani opol se pa odselte... Sej si vedel kam se naseljuješ..
ODGOVORI
2 0
TvojaMamica
18. 09. 2025 21.45
+2
Pol Ankarana dela v Luki...
ODGOVORI
2 0
Veščec
18. 09. 2025 21.55
To so tisti,ki ponoči delajo,podnevi bi pa spali
ODGOVORI
0 0
Artechh
18. 09. 2025 21.39
+3
Ob avtocesti je tudi vedno hrup. Predlagam zaprtje vseh cest
ODGOVORI
4 1
ap100
18. 09. 2025 21.33
+3
vse proizvodnje in logistike zapret, bomo živeli od tujega dela
ODGOVORI
4 1
taralea
18. 09. 2025 21.17
-2
Ko so prodajali zemljišča Luki za dobro ceno, pa jih ni motil hrup. Naj se raje borijo, da ukinejo skladišče razsutih tovorov. Prah je gotovo bolj škodljiv in bo vedno prisoten. Pa še tako grdo je videti te gromozanske ladje, ko se kopaš na Sv. Katarini.
ODGOVORI
2 4
mackon08
18. 09. 2025 20.53
+12
Ti niso nirmalni če se nekaj gradi je normalno, da j eneki hrup. Adijo pamet.
ODGOVORI
13 1
NotMe
18. 09. 2025 20.43
+6
Ja pa dobr no, gradbišče je, saj ko zadeve stojijo, je tišina. Marička, kako vse vse moti. Ma mi res rabimo en reset človeštva
ODGOVORI
8 2
Odrešenik666
18. 09. 2025 21.27
-4
Ti pa ves. Hrup iz lk je konstanten. Gradbisce je samo dodatek.
ODGOVORI
0 4
