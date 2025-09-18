Ankarančani na nogah: Dovolj imamo hrupa iz koprskega pristanišča!

Ankarančani imajo dovolj hrupa iz koprskega pristanišča. Kot pravijo, je sodu izbilo dno zabijanje pilotov za razširitev prvega pomola. Neprestan, ponavljajoč se zvok marsikoga spravlja ob živce. In to ravno v času ko je v javni obravnavi predlog vladne Uredbe proti hrupu. V Ankaranu so prepričani, da je ta pisana na kožo koprskemu pristanišču. Kaj pa odgovarjajo v Luki Koper?