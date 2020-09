Anketa: 98 odstotkov zaposlenih podpira zaprtje trgovin ob nedeljah

Trgovci so tako po besedah Rožiča ponudili, da bi delavci še naprej delali do 20 nedelj na leto, a bi se plačilo za vsako nedeljo nad 10 zvišalo za 50 centov. Za 19. in 20. nedeljo bi tako denimo delavec prejel devet evrov na uro. "V to nismo privolili," je poudaril Rožič. Delodajalci niso bili niti enotni, da bi ponudili boljši izplen, hkrati pa je po oceni sindikata nemogoče slediti, kdo je delal koliko nedelj in po kakšni ceni.

Pred tretjim branjem predloga novele zakona o trgovini, ki ga je predlagala Levica in po kateri bi bile trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, se pritiski posamičnih trgovcev prek Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) krepijo, je opozoril Generalni sekretar sindikata Ladi Rožič .

Po predlogu novele bi morale biti trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, razen prodajaln do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, avtobusnih in železniških postajah, letališčih, v pristaniščih, namenjenih za javni promet, in na mejnih prehodih ter v bolnišnicah. Dodatne amandmaje, v skladu s katerimi bi lahko ob nedeljah denimo delali študenti, upokojenci, prokuristi in direktorji, pa v sindikatu trgovine zavračajo.

'Študenti ne želijo biti poceni delovna sila'

Sindikatu delavcev trgovine so se pridružili tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije ter Sindikatu Mladi plus. "Ne privolimo v to, da bi nam dovoljevali dodatno delo zato, da bi na ta način reševali nekatere lastnike trgovin," je poudarila predsednica Sindikata upokojencev Slovenije Frančiška Ćetković. Spomnila je tudi, da so upokojencem v času epidemije celo omejevali ure, ko so lahko opravili nakupe v trgovinah, zdaj pa bi lahko ob nedeljah delali. "To nikakor ni sprejemljivo," je izpostavila.

Predsednica Sindikata Mladi plusTea Jarcpa je poudarila, da študenti ne želijo biti poceni delovna sila, ki bo izkoriščana za delo ob nedeljah. Naloga študentov je študirati, je spomnila, ne pa da bi po celem tednu študija morali ob nedeljah še delati. Študentje niti ne smejo delati sami, hkrati naj bi bilo študentsko delo začasno in občasno, torej ne more potekati vsako nedeljo. Izpostavila je tudi neprimernost diskriminacije delavcev glede na starost oz. njihov status na trgu dela.

Rožič sicer še naprej verjame, da bo politika upoštevala njihove pozive in sprejela ustrezen zakon. Je pa zatrdil, da bodo pred prihodnjimi volitvami vse svoje člane in podpisnike peticije za zaprtje trgovin spomnili, kdo od poslancev je kako glasoval in kdo je torej upošteval njihovo mnenje."Poslanci naj se ne igrajo z voljo ljudi," je posvaril.