Anketa Mediane: drugi krog med Pirc Musarjevo in Logarjem

Najprej prepoznavnost imen. Volivci najbolje poznajo odvetnico Natašo Pirc Musar in poslanca SDS Anžeta Logarja. Precej dobro tudi nekdanjo diplomatko Marto Kos, župana Kočevja Vladimirja Prebiliča pa pozna manj kot polovica vprašanih.

Tudi pri oceni primernosti posameznih kandidatov za položaj predsednika ali predsednice izrazito izstopajo tri imena, kot najbolj primerno pa splošna javnost ocenjuje Natašo Pirc Musar pred Anžetom Logarjem in Marto Kos. Volilna nedelja je sicer še daleč, volilna kampanja se je šele dobro začela in zelo verjetno se bo pojavil še kakšen kandidat, a to so trenutne volilne preference.

Če bi bile volitve danes, bi očitno sledil še drugi krog glasovanja, saj nihče od doslej znanih kandidatov ne prepriča večine volivcev. Najbolje pa kaže Nataši Pirc Musar in Anžetu Logarju. Volilne preference se z morebitnimi dodatnimi kandidati seveda lahko še spremenijo.