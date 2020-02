Anketa: skoraj 63 odstotkov vprašanih bi raje imelo predčasne volitve

Predčasnim volitvam so bolj naklonjeni podporniki strank z levega političnega pola, medtem ko so podporniki strank z desnega pola po navedbah časnika bolj naklonjeni dogovoru o novi koaliciji znotraj sedanje sestave državnega zbora.

Predčasnim volitvam so še posebno naklonjeni, sicer redki, podporniki SMC (90 odstotkov), LMŠ (85 odstotkov) in Levice (82 odstotkov) ter tudi podporniki SD (77 odstotkov). Dogovoru o novi koaliciji znotraj sedanje sestave državnega zbora pa so najbolj naklonjeni podporniki SNS (47 odstotkov), NSi (41 odstotkov) in SDS (40 odstotkov), je pokazala anketa Dela.

Med prednostnimi nalogami, s katerimi bi se morala po mnenju volivcev ukvarjati politika, je visoko na prvem mestu reševanje zdravstva in čakalnih vrst (77,7 odstotka). Sledijo reforme na področju trga dela (70 odstotkov), zakon o dolgotrajni oskrbi (58,2 odstotka), gradnja stanovanj (51,7 odstotka), ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je šele na petem mestu (49 odstotkov), poroča Delo.

Anketo je za Delo med 28. januarjem in 3. februarjem na vzorcu 777 ljudi izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana.