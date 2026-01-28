Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Anketa Valicon: SDS in Svoboda vodita, sledijo SD in Demokrati

Ljubljana, 28. 01. 2026 16.51 pred 1 uro 2 min branja 40

Avtor:
STA L.M.
SDS v kampanjo

Anketa Valicon kaže, da SDS in Svoboda ostajata osrednja akterja političnega prostora. Za SDS bi glasovalo 22,5 odstotka vprašanih, kar je 1,4 odstotne točke manj kot decembra. Za Svobodo pa bi glasovalo 18,3 odstotka vprašanih, kar je 0,7 odstotne točke manj kot decembra. Podobno je med opredeljenimi udeleženci volitev.

Sledijo SD, za katero bi na dan anketiranja glasovalo 8,7 odstotka anketiranih (decembra 7,4 odstotka), Demokrati z 7,3 odstotka (decembra 7,1 odstotka), skupna lista Levice in Vesne 6,4 odstotka (4,5 odstotka). Skupna lista NSi, SLS in Fokusa je zabeležila šest odstotkov, Resni.ca pa 5,3 odstotka (4,9 odstotka).

Za Prerod bi glas oddalo 3,1 odstotka vprašanih (decembra 2,6 odstotka). Sledijo SNS z 2,7 odstotka (4,4 odstotka), Pirati z 2,6 odstotka (2,5 odstotka), Mi, socialisti! z 2,2 odstotka (2,1 odstotka) in Zeleni Slovenije z dvema odstotkoma (1,4 odstotka).

Za drugo stranko bi glasovalo 1,1 odstotka vprašanih (decembra 2,2 odstotka), neopredeljenih pa je bilo 10,4 odstotka (decembra 10,6 odstotka).

Tudi med opredeljenimi udeleženci volitev bi slavila SDS, in sicer bi prejela 25,6 odstotka glasov (decembra 26,8 odstotka). Svoboda bi prejela 22,8 odstotka (decembra 23,2 odstotka).

Sledijo SD z 10,4 odstotka (decembra 9,5 odstotka), Demokrati z 8,6 odstotka (8,3 odstotka) in skupna lista Levice in Vesne z 8,1 odstotka (5,9 odstotka) ter NSi, SLS in Fokus s 7,5 odstotka. Resni.ca bi prejela 4,3 odstotka (3,6 odstotka).

Volitve
Volitve
FOTO: Aljoša Kravanja

Prerod bi prejel 2,9 odstotka glasov vprašanih (decembra 3,2 odstotka), Pirati 2,6 odstotka (2,1 odstotka), SNS 2,2 odstotka vprašanih (3,5 odstotka), Mi, socialisti! 2,1 odstotka (2,2 odstotka) in Zeleni Slovenije 1,4 odstotka (1,6 odstotka). Za drugo stranko bi se odločilo 1,5 odstotka vprašanih (decembra 1,9 odstotka).

Če bi bile volitve že to nedeljo, bi se jih zagotovo udeležilo 56,4 odstotka vprašanih, bolj verjetno pa bi se jih udeležilo 25,3 odstotka anketirancev. Zagotovo se jih ne bi udeležilo 7,6 odstotka vprašanih, bolj verjetno pa se volitev ne bi udeležilo 10,8 odstotka anketiranih.

Najvišjo povprečno oceno je med politiki prejela predsednica republike Nataša Pirc Musar (3,1). Sledi ji predsednik SD Matjaž Han z oceno 2,8, medtem ko so predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, sokoordinator Levice Luka Mesec in predsednik Demokratov Anže Logar ocenjeni z 2,7.

Sledita predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob z oceno 2,6 in predsednik SDS Janez Janša z oceno 2,5.

Enake ocene kot prvak opozicije imajo še predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednik Preroda Vladimir Prebilič in sookordinatorica Levice Asta Vrečko. Na repu lestvice je predsednik Resni.ce Zoran Stevanović z oceno 2,1.

Anketo je za Siol opravil Valicon. Ta je anketo opravil med 23. in 25. januarjem na vzorcu 1537 vprašanih.

anketa Valicon SDS Gibanje Svoboda podpora volitve2026

Sprejet pogoj nekaznovanosti za predsednika republike in lokalne funkcionarje

Preiskovalna komisija o financiranju medijev SDS: več kot 131.000 evrov Žanu Janši

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natmat
28. 01. 2026 18.03
Narod to je zadnje da dobimo tudi pri nas drugega butastega Trampa...
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
28. 01. 2026 18.00
Zavajate narod s tem šloganjem.
Odgovori
+1
1 0
biggie33
28. 01. 2026 17.57
Iz razočaranja in protesta bom volil Resnico, pa naj se cela drzava zruši!!!
Odgovori
+1
3 2
300 let do specialista
28. 01. 2026 17.55
Samo svobode več nikoli prosim vas, ovce a ste dojele kaj vam je prinesla "svoboda"?
Odgovori
+7
8 1
PoldeVeliki
28. 01. 2026 17.53
Družba Valicon se je znašla pod nadzorom inšpekcije. Informacijska pooblaščenka je že pred meseci po uradni dolžnosti uvedla postopek, v katerem preverja, ali Valicon pri izvajanju javnomnenjskih anket spoštuje vse zakonske podlage za zbiranje in hrambo osebnih podatkov sodelujočih. Kot poroča portal Info360, so dodatna vprašanja sprožili rezultati ankete po majskem referendumu o dodatku k pokojninam za umetnike, pri kateri naj Valicon ne bi upošteval vseh odgovorov anketirancev, pač pa le tiste, za katere je v preteklosti pridobil njihovo politično opredelitev. Kako tovrstne odkrite in morebitne še neodkrite nepravilnosti vplivajo na zaupanje v javnomnenjske raziskave?
Odgovori
+2
3 1
PoldeVeliki
28. 01. 2026 17.54
Andraž Zorko vodja Valicona velik Golobov ritoliznik.
Odgovori
+5
6 1
hjaman
28. 01. 2026 17.53
Ne SDS vodi ne svoboda!!!
Odgovori
0 0
SpamEx
28. 01. 2026 17.56
saj piše hajvan
Odgovori
0 0
SpamEx
28. 01. 2026 17.57
razen če samo naslov prbereš
Odgovori
0 0
wsharky
28. 01. 2026 17.47
skratka desničarji, ne bodo mogli sestavit vlade pod vodstvom pravno močno obsojenega prejemnika podkupnine, dr. Janše, ki še vedno ne želi pojasnit izvora njegovega premoženja.
Odgovori
-4
2 6
Uporabnik1908566
28. 01. 2026 18.01
Golobov romunski račun-kraja identitete haaaha-gospod z diplomatskimi tablicami se je vozil po celi bivši jugi in raznašal denar od družbe GEN-i-vprašajte Vesno Vuković, ona vse ve....
Odgovori
0 0
toncek baloncek
28. 01. 2026 17.44
Upam da bo jansa da se lgbtq in same pravice nahejao ter se preide na dolznosti
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
28. 01. 2026 17.36
še osel gre samo enkrat na led
Odgovori
+3
4 1
peresni
28. 01. 2026 17.35
Četrta janšistična vlada bo za Slovence usodnejša pogubnejša od 3 Reicha
Odgovori
-8
5 13
SpamEx
28. 01. 2026 17.37
na srečo gre le za teorijo
Odgovori
-2
3 5
SpamEx
28. 01. 2026 17.37
ker te vlade ne bo
Odgovori
+3
6 3
peresni
28. 01. 2026 17.45
Logar= Janša
Odgovori
-4
0 4
SpamEx
28. 01. 2026 17.46
Logar je še vedno v SDS. Ima smo svojo franšizo
Odgovori
-2
0 2
SpamEx
28. 01. 2026 17.52
Ankete pred volitvami dostikrat ne kažejo prave slike. Že doživeli večkrat
Odgovori
0 0
NeXadileC
28. 01. 2026 17.35
Ne razumem... Zakaj vodita?
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
28. 01. 2026 17.33
Iz dobre razvite Slovenije smo precej padli. Ni vse slabo sigurno pa bi bilo lahko boljše.
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
28. 01. 2026 17.32
štiri pardon
Odgovori
-1
0 1
SpamEx
28. 01. 2026 17.31
3 stranke katere absolutno nebi volil nikoli
Odgovori
-1
0 1
SpamEx
28. 01. 2026 17.30
Pol pa mejte to ne
Odgovori
-1
0 1
SpamEx
28. 01. 2026 17.30
sam ne jamrat pol
Odgovori
-1
0 1
Bolfenk2
28. 01. 2026 17.22
Anketa za oblikovanje javnega mnenja. Če bi bili to resnični podatki ne bi bilo takšne panike na levici in vsak dan diskreditacije opozicije v medijih. SDS, Resnica in Demokrati imajo zanesljivo dosti več. Sploh po vsej negativni reklami v main stream medijih.
Odgovori
+5
9 4
Vera in Bog
28. 01. 2026 17.14
Ah skoraj bolje svoboda kot sds čeprav sta oba poden :)
Odgovori
-5
5 10
Kameleon Kiddo
28. 01. 2026 17.22
Tako si reko... boljsi med slabšimi
Odgovori
-3
1 4
Veščec
28. 01. 2026 17.10
ma brez veze te ankete.22.3.bo finiš,pa to
Odgovori
+6
6 0
Slovenska pomlad
28. 01. 2026 17.09
Volite Janšo in dobili boste Trumpa
Odgovori
-2
3 5
Uporabnik1908566
28. 01. 2026 17.18
Evropa, predvsem zahodna, bi rabila 10 Trampov da se de-islamizira, Slovenija je pa tudi že na tem, samo sprehodite se po Ljubljani pa boste vedeli o čem govorim....pa nisem ksenofob ali kaj podobnega...
Odgovori
+7
9 2
Bolfenk2
28. 01. 2026 17.23
Če bi dobili Trumpa bi takoj volil Janšo. Janša je preveč liberalen za moj okus.
Odgovori
+2
4 2
Kameleon Kiddo
28. 01. 2026 17.23
Res? Paevropa je islamizirana RAVNO ZARADI NEO LIBERALCEV KOT JE TRUMP IN NATO AAGENDE....
Odgovori
-2
2 4
zibertmi
28. 01. 2026 16.57
te zadeve bodo čisto nepomembne,če skozi proceduro spravijo zakon kriminalec naj ne bo funkcionar,desnih strank,vsaj v taki sestavi ne bo na kandidatni listi,jih trenutno tudi v parlamentu ni,ko se to obravnava,verjetno iščejo ,če bo sploh mogoče kandidirat
Odgovori
+2
7 5
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469