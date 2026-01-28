Anketa Valicon: SDS in Svoboda vodita, sledijo SD in Demokrati

Sledijo SD, za katero bi na dan anketiranja glasovalo 8,7 odstotka anketiranih (decembra 7,4 odstotka), Demokrati z 7,3 odstotka (decembra 7,1 odstotka), skupna lista Levice in Vesne 6,4 odstotka (4,5 odstotka). Skupna lista NSi, SLS in Fokusa je zabeležila šest odstotkov, Resni.ca pa 5,3 odstotka (4,9 odstotka).

Za Prerod bi glas oddalo 3,1 odstotka vprašanih (decembra 2,6 odstotka). Sledijo SNS z 2,7 odstotka (4,4 odstotka), Pirati z 2,6 odstotka (2,5 odstotka), Mi, socialisti! z 2,2 odstotka (2,1 odstotka) in Zeleni Slovenije z dvema odstotkoma (1,4 odstotka).

Za drugo stranko bi glasovalo 1,1 odstotka vprašanih (decembra 2,2 odstotka), neopredeljenih pa je bilo 10,4 odstotka (decembra 10,6 odstotka).

Tudi med opredeljenimi udeleženci volitev bi slavila SDS, in sicer bi prejela 25,6 odstotka glasov (decembra 26,8 odstotka). Svoboda bi prejela 22,8 odstotka (decembra 23,2 odstotka).

Sledijo SD z 10,4 odstotka (decembra 9,5 odstotka), Demokrati z 8,6 odstotka (8,3 odstotka) in skupna lista Levice in Vesne z 8,1 odstotka (5,9 odstotka) ter NSi, SLS in Fokus s 7,5 odstotka. Resni.ca bi prejela 4,3 odstotka (3,6 odstotka).