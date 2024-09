Anketa: Večina javnosti dvomi v vladino uspešno izvedbo napovedanih reform

V raziskavi javnega mnenja inštituta Mediana za časopis Delo so anketirance vprašali, ali menijo, da bo vladi do konca mandata uspelo izpeljati zdravstveno, davčno, pokojninsko in plačno reformo. Kot izsledke raziskave povzema Delo, pri vseh štirih reformah prevladuje prepričanje, da vladi to verjetno oziroma gotovo ne bo uspelo.

Največ možnosti anketiranci pripisujejo davčni reformi in reformi plačnega sistema javnega sektorja. Pri obeh približno tretjina meni, da ju bo vladi zagotovo ali verjetno uspelo izpeljati.