Božala okuženega psa in doživela nenadno odpoved ledvic in halucinacije

Odpoved ledvic, strah, tresenje, halucinacija

"Božala sem psa, mladička in potem se je izkazalo, da je ta mladiček imel leptospirozo in s tem se potem tudi jaz okužila. Najprej nič, nato manjši znaki slabega počutja, zato je odšla še v Schladming, še isti večer pa se je njeno stanje poslabšalo. "Potem sem začela bruhati. Bruhala sem celo noč na pol ure in sem res dehidrirala. Nisem mogla dati nič vase. Potem me je pa zjutraj prijateljica peljala na urgenco. Naredili so krvne teste in ugotovili, da gre za odpoved ledvic." V jeseniški bolnišnici je nato ležala 10 dni. "Na začetku je bilo zelo slabo. Dan in pol sem se zelo tresla in halucinirala v bolnišnici. Takrat me je bilo res precej strah, tudi zdravniki še niso vedeli, kaj mi je, niso vedeli, ali bom brez posledic ali kako bom."

Čez približno štiri dni so zdravniki potrdili, da se je okužila z leptospirozo. Gre za bakterijo, ki se prenaša iz živali na človeka, najpogosteje preko vodnega vira, razlaga dr. Mateja Logar iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja: "Glavni rezervoar so glodavci, preko njih se prenašajo na govedo in potem z njihovimi izločki, predvsem s sečem v zemljo, po dežju. Psi so lahko izvor okužbe, sicer redkeje, psi zbolevajo s hudo obliko bolezni." Število bolnikov z leptospirozami se je lani tudi pri nas povečalo, dodaja Logar, potek bolezni pa da je odvisen od našega imunskega sistema in količine bakterij med stikom. "Zelo značilen je ta dvofazni potek, se pravi z nekimi nespecifičnimi težavami, potem morda prehodno nekoliko boljše počutje, potem pa pride do tega ledvičnega odpovedovanja, prizadetosti jeter. To je približno pričakovan potek."