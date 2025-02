Anomalije nove plačne reforme: vodja kuhinje in pomočnik z isto plačo?

Nova plačna reforma je komajda zaživela, in že pri prvih izplačilih so se pojavila anomalije novega sistema ter neenakosti, celo med zaposlenimi na istih delovnih mestih. Kako je mogoče da ima vodja šolske kuhinje sedaj isto plačo kot pomočnica v kuhinji, se sprašuje ravnateljica Osnovne šole Rodica. Pričakovanja so bila velika, sledilo pa je razočaranja, pravi šolski kuhar. Njegova plača je, tudi po prenovi sistema, namreč le malo nad minimalno. In kaj na to odgovarjajo na ministrstvu za javno upravo?