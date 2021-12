'Položnice za ogrevanje bi morali stanovalci plačevati po nižji gospodinjski ceni'

Mimi Šegina iz Domžal je šokirana nad informacijo, da bo za ogrevanje plačala štirikrat več. "Za stanovanje s 70 kvadratnimi metri je bil novembra strošek z davkom in ostalimi dodatki za ogrevanje 55 evrov. Z isto porabo bi po novi ceni zdaj znesek znašal 211 evrov samo za ogrevanje, z ostalimi stroški pa okoli 300 evrov," je povedala in se vprašala, kako bo situacijo reševal upravnik.

"Še bolj pa Petrol, ki je naš dobavitelj in je postal gluh na vsa naša vprašanja. Če ne bodo plačani računi, tudi oni tega denarja ne bodo videli," je dodala.

Ljudje po državi že protestirajo, hodijo k upraviteljem in zavračajo položnice za ogrevanje, celo z grožnjami. "Dejansko so možnosti upravnikov omejene. Tudi sami so v podobni situaciji in ostajajo pred zaprtimi vrati," je dejal Boštjan Udovič, iz Zbornice za poslovanje z nepremičninami in pojasnil, da so prvi na seznamu oseb, ki sprejemajo pritožbe, a da sami ne morejo storiti nič. "Odvisni so od položnic, ki jih dobijo od dobaviteljev," je dodal.

Pojasnil je, da so od pristojnih – tako od agencije kot Ministrstva za infrastrukturo – zahtevali, da se vprašanje razreši, saj da gre za sistemski problem. "Dvig cen, ki je odvisen od dviga cen energentov na svetovnih trgov še razumemo, nikakor pa ne razumemo, da prihaja do diskriminatorne obravnave posameznih državljanov samo na podlagi tega, v kakšni večstanovanjski stavbi živijo. Od članov slišimo, da prihaja celo do razlik med etažnimi lastniki v popolnoma enakih večstanovanjskih stavbah z enakim ogrevanjem," je dejal in pojasnil, da je edina razlika v tem, če račun pride od upravnika ali pa je pogodba podpisana s strani enega od etažnih lastnikov. Dodal je, da je to nedopustno.