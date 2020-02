Anonimna ovadba zoper glavno tržno inšpektorico in ministra Počivalška

Glavno tržno inšpektorico Andrejko Grlić , ki se že leta sooča z očitki spornega ali celo nezakonitega ravnanja, je te dni doletela kazenska ovadba, poroča TV Slovenija. Ovaditelj je anonimen, a po zanesljivih informacijah televizije za ovadbo stojijo tržni inšpektorji, ki so zaradi neukrepanja ovadili tudi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška .

Za TV Slovenija so prijetje ovadbe potrdili na ljubljanski policijski upravi, ki bo preiskala sum storitve kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Grlićeva in Počivalšek z ovadbo nista seznanjena.

Tržni inšpektorji sicer že leta, tudi javno, opozarjajo na domnevno sporno in tudi nezakonito vodenje inšpektorata. Tokrat letijo očitki na vmešavanje v postopke inšpektorjev, ustavljanje postopkov ali preprečevanje njihovega izvajanja, vse s ciljem, da so nekateri imeli od tega koristi, poroča TV Slovenija.

Ovadba pa je doletela tudi ministra Počivalška, saj ni ukrepal oziroma Grlićeve ni prijavil policiji, najpozneje takrat, ko je o tem izvedel iz medijev.

Televizija še poroča, da bo minister za zdaj na ministrstvu ustanovil posebno komisijo, na inšpektoratu pa naj bi že potekala tudi revizija.

Andrejka Grlić je na položaju glavne tržne inšpektorice že tretji mandat, torej od leta 2006, prvi očitki zoper njeno delovanje pa so se po navedbah TV Slovenije pojavili kmalu po prvem imenovanju. Med drugim je bilo govora o pritiskih in o tem, da glavna inšpektorica določa, koga se sme nadzorovati in koga ne.

Na gospodarskem ministrstvu so za TV Slovenija navedli, da se očitki doslej niso potrdili, medtem ko je predsednik Sindikata državnih organov Frančišek Verk za televizijo ocenil, da gre za ščitenje interesnih omrežij."Vso to državno regulativo preko politike ščitijo interesna omrežja," pravi Verk in dodaja, da gre za sindrom ščitenja odgovornih.