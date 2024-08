Anonimni alkoholiki: skupina ljudi, ki se podpirajo med seboj

Ljubljana gosti več kot 400 članov organizacije Anonimni alkoholiki. Skoraj sto let stara organizacija se trudi, da bi pomagala ljudem, ki so odvisni od alkohola. Bolje rečeno: ljudem želi pomagati, da pomagajo sami sebi. Vsi, ki delujejo v tej organizaciji, so se morali sami spopasti z alkoholizmom in v tem boju zmagujejo. Srečanja pa pripravljajo predvsem zato, da bi ljudem sporočili – alkoholizem se da premagati in če trpite, niste sami.