Answear obeležil svoje prvo leto v Sloveniji

Answear, vodilna platforma za e-trgovanje z modnimi oblačili, je minuli ponedeljek praznoval izjemen mejnik, in sicer prvo obletnico delovanja v Sloveniji. Ob tej pomembni priložnosti je Answear priredil ekstravagantno rojstnodnevno zabavo v prenovljeni restavraciji AFTR, v samem osrčju Ljubljane. Na nepozabni zabavi so se zbrali številni prepoznavni slovenski obrazi, za kulinarično doživetje je poskrbel Michelinov chef Jorg Zupan, za pravo glasbeno poslastico večera pa p riznani didžej Mike Vale.

Praznovanje je potekalo v ekskluzivni urbani restavraciji AFTR, ki slovi po sodobnem ambientu in kulinarični odličnosti. Z živahnim vzdušjem in prijetnim ambientom je praznovanje prvega rojstnega dne platforme Answear postreglo z nepozabnim doživetjem.

Kuharski mojster Jorg Zupan, ki je bil v preteklosti nagrajen z Michelinovo zvezdico, je za goste pripravil izjemno kulinarično izkušnjo. Od mamljivih predjedi do slastnih glavnih jedi in dekadentnih sladic - meni je bil dokaz kuharskega mojstrstva chefa Zupana. Vsaka postrežena jed je združevala izvrstne okuse in inovativne tehnike ter je tako ustvarila gastronomske mojstrovine, ki so navduševale brbončice.

Za energijo je ves večer skrbel DJ Mike Vale, uveljavljeno ime na slovenski glasbeni sceni. DJ Mike Vale je z naelektrenimi ritmi poskrbel, da so se obiskovalci ob melodijah pozibavali skozi celoten večer. DJ Mike Vale je z izjemnim občutkom za glasbeni okus množice ustvaril ultimativen izbor pesmi, ki je odlično dopolnjeval slavnostno vzdušje in poskrbel za nepozabno glasbeno doživetje.

Na seznamu gostov Answearjevega prvega rojstnega dne ni manjkalo znanih obrazov. Priznane osebnosti, kot so Jasna Vale, Gaja Prestor, Pika Zrim, Robert Roškar, Katarina Benček, Ula Furlan so počastile dogodek in praznovanju dodale piko na i. Prisotnost slavnih obrazov tako dodatno poudarja pomen Answearja kot modne avtoritete na slovenskem trgu.