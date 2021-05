Anticepilci se zdaj nagibajo k uporabi mask in karanten – a za cepljene

Nekateri ste zadnji stavek verjetno nekajkrat prebrali, a če boste šli na Facebook ali 4Chan, boste videli, da je ta teorija zarote v zadnjih tednih postala zelo popularna. V osnovi je nastala v glavah ljudi, ki tako ali tako verjamejo, da je koronavirus svetovna zarota, ki naj bi zmanjšala populacijo, ker naj bi nekdo enkrat to rekel. Ni pomagalo, da se je to že 100-krat izkazalo za resnično, so pa začeli te teorije razvijati v takšne razsežnosti, da je pravzaprav že tragikomično, države in korporacije, ki omogočajo takšno komunikacijo, pa so naredile premalo.

Zadnja teorija v osnovi govori, da cepljeni ljudi postanejo biološka orožja, ki jih izločajo iz svojega telesa in s tem ogrožajo necepljene. A to še ni vse! To "orožje" je primarno usmerjeno v nosečnice. Družbena omrežja so polna ljudi od Lendave do Pirana, ki te objave delijo in zastrašujejo številne ljudi. Odkar se je začelo cepljenje, so uspeli toliko prestrašiti ljudi, da se bodo ljudje sicer cepili, radi bi se cepili, a bodo še malo počakali. Anticepilci so bili dovolj učinkoviti, država in odločevalci pa so mnogo premalo naredili, da bi teorije zarote zatrli v kali. S tem so zmagali in dosegli svoje. Zdaj je vse bolj popularen stavek "Nisem proti cepljenju, ampak ..."

To zadnjo teorijo smo srečali v Sloveniji že v preteklosti, ko je znani ginekolog dejal podobno – nosečnice bi lahko škodile otrokom. A takoj naslednji dan je priznal, da je vire dobil na straneh, ki niso verodostojne. Tista teorija je sila podobna tej, ki govori, da bi protein S, ki je glavni antagonist v cepivih, napadal nerojenega dojenčka. No, zdaj, ko je že na tisoče žensk, ki so se cepile, rodilo brez kakršnihkoli težav, so dodali nov element – da ljudje, kot da bi imeli luskavico, luščijo mRNK in ogrožajo predvsem nosečnice.