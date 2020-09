Antijanšizem kot politična platforma

Pričakovanja javnosti od opozicijskih strank, ki naj bi predstavljale programsko alternativo aktualni vladi, s skrajno desno SDS na čelu, rastejo iz dneva v dan. V opozicijskih strankah se počasi, predvsem v stranki SD (prihajajoči kongres), vzpostavlja občutek, da antijanšizem ni zadostna politična platforma na kateri bi lahko opozicijske stranke gradile kampanjo za naslednje volitve. To je sicer na mestu ampak ali je zares tako?

V demokracijah obstaja problem, ki ni značilen samo za Slovenijo. Ta problem izvira iz dejstva, da stranke levega političnega spektra ne morejo razumeti, da so za družbeni razvoj nujno potrebne delitve, in ne preseganje razlik. V politiki to pomeni, da moramo imeti stranke in vlade z jasnim ideološkim predznakom, temelječih na prepričanjih, v katere verjamejo. Namesto tega leve stranke pripravljajo alternativni program za prihodnost na tak način, da nenehno poskušajo dokazati kako znajo narediti isto, kakor desnica. Na primer, socialdemokratske stranke v Evropi vztrajajo na zadovoljitvi potreb ljudi, ki plačujejo račune za gospodarsko krizo iz leta 2008, po drugi strani pa vztrajajo na potrditvi istega ekonomskega modela, ki je to krizo ustvaril.

Dr. Alem Maksuti, politolog

Podoben problem imajo tudi liberalne stranke, ki v duhu ohranjanja socialnih pravic, ne razumejo ključni problem v obstoječem ekonomskem modelu. Liberalne stranke, v zgodovinskem kontekstu, pozabljajo, da družbena situacija in položaj človeka v njej nista odvisna od političnih potez, ampak izključno od ideoloških imaginarijev o tem, kako razumemo svetovno ureditev in prave vrednote. V Slovenskem političnem prostoru takšno pozicijo predstavlja stranka Levica, ki za enkrat zavestno ostaja zunaj glavnega toka politike. Vstop v vlado bi to stranko najbrž predstavilo pred dilemo, ki jo je pred leti imel njihov ideološki prijatelj, in vodja Grške Syrize, Aleksis Cipras: podreditev mednarodni finančni oligarhiji v zameno za politično preživetje, ali medijski linč in sotonizacija ideje o demokratičnem socializmu. Medtem ko opozicija razmišlja o alternativnem programu za prihodnost, desna koalicija, pod vodstvom Janeza Janše, deluje na razgradnji državnih institucij in vzpostavitvi vzporednega institucionalnega sistema, preko katerega bi lahko uresničil svojo idejo o drugi republiki. V fokus politične komunikacije stranke SDS in njenih PR agencij, ki se prodajajo kot"mediji v službi resnice", Janez Janša osebno, iz dneva v dan postavlja teme pomembne za mobilizacijo njegovih podpornikov. Predvsem kot dominanten diskurz v družbi ponuja sebe v vlogi žrtve za Slovenijo v kateri ga nevidne strukture globoke države nenehno ovirajo. Pošiljajo ga v zapor, grozijo mu s smrtjo, kradejo volitve, šikanirajo njegov lik in delo in to na javni RTV. Potem so tukaj ministri in državni sekretarji iz kvote SDS, ki sebe vidijo, tako kot se njihov šef, kot drugorazredne državljane, ki so nenehno, v duhu zarote privilegiranega razreda, neopravičeno sankcionirani s strani zakonov.

Dodati je potrebno še primitivne rasiste, homofobe in druge lunatike, ki jim stranka SDS zagotavlja medijski prostor v katerem se dotaknejo vsakega nasprotnika politične platforme janšizma. Ti obračunavajo z opozicijskimi politiki, novinarji, intelektualci in celo navadnimi državljani, ki si drznejo biti kritični do vlade in janšističnega kulta. V igri so tudi zgrešeni novinarji, konformistični ekonomisti, davčni mešetarji in raznorazni čarodeji, branitelji Zahodne civilizacije in krščanskih vrednot, številni interpreti delovanja globoke države, pa tudi samooklicani politični analitiki, ki z gostovanjem v studiju, ali s krajšo kolumno, dajejo legitimnost medijem stranke SDS. Ne pozabimo še na pravnike in zgodovinarje, ki zgroženi nad vašim nepoznavanjem zgodovine tarnajo na dejstvih, in ko nekoga javno etiketirate za fašista, ločijo od ideologije, ki je dominirala v tridesetih in štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Da ne govorimo o spreminjanju antifašistične preteklosti in pisanju alternativne zgodovine v kateri so narodni heroji posamezniki slikani s fašisti.

Monopol politične moči, po zagotovilu treh koalicijskih partneric, stranki SDS in njenem predsedniku, omogoča politično instrumentalizacijo vseh pomembnih družbenih institucij, od policije preko sodišč pa vse do medijev. Uničujejo jih tako sistemsko (zakonodaja) kot kadrovsko. Prepričani v svojo zgodovinsko misijo dokončnega obračuna z agenturo globoke države, kritizirajo z nestrpnostjo in sovražnim govorom. Kot vidimo gre za politično platformo, ki ima jasen cilj. Janšizem v tej obliki predstavlja antipod humanističnim principom. Temelji na nacionalizmu, kot ideologiji banalnosti (Kiš), katere nesmisel se lahko izmeri s stopnjo nesmisla njenih asociacij. Najboljši primer tega je letošnja proslava ob dnevu državnosti, izpeljana na že znan način, v organizaciji podkapacitiranih posameznikov, ki so nam državljanov vsiljevali svoj glasbeni in kulturni okus. Vse je relativno. Kot, da ne obstajajo splošno sprejete vrednote, etične in estetične. Počasi ampak zanesljivo tonemo v živo blato iz katerega se bo vedno težje rešiti. Opozicija, takšna kot je, bi se zato morala dokončno zresniti. Sedaj ni čas za debatiranje o postmaterialnih vrednotah, ekologiji in usodi planeta. Potrebujemo jasno politično platformo, ki bo obsodila janšizem in vse prakse te ideologije, ter bo iz dneva v dan spreminjala strukutro slovenske države in družbe. Potrebujemo antijanšizem kot politično platformo! Občasno sestankovanje opozicijskega bloka ni dovolj. Spravni diskurs predsednika države prav tako ni prava pot. Potrebno je postaviti politično platformo kategoričnega zavračanja vsega kar prihaja s strani stranke SDS in njenih satelitov. Tistemu, ki mu bo to najbolj uspelo se bo profiliral, med aproksimativno sorodnimi strankami, kot lider in nosilec sprememb na naslednjih parlamentarnih volitvah.

