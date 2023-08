Nekdanji sodnik na ESČP Boštjan M. Zupančič delil protisemitske objave

Boštjan M. Zupančič, slovenski sodnik na sodišču za človekove pravice, ki je delo evropskega sodnika za človekove pravice opravljal 17 let do leta 2016, je na družbenih omrežjih med drugim delil trditve, da so 'Judje glavni sovražniki zahodne civilizacije', in upodobitve karikatur s kljukastimi nosovi, ki so del neonacistične propagande, piše judovski portal thejc.com.

Zupančič je sodil v številnih primerih, ki so neposredno zadevali judovske skupnosti, med njimi denimo obravnave, ki so se ukvarjale s košer klavnicami in vračanjem premoženja v lasti nemških Judov. Njegove nedavne protisemitske objave, ki jih je delil na omrežju X in LinkedIn, je odkrila digitalna preiskovalna skupina GnasherJew. Evropsko sodišče za človekove pravice se zato spoprijema s pozivi, naj ponovno preuči njegove primere, ki so vključevali Jude ali judovska vprašanja.