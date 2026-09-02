Anton Rop bo kandidiral za župana Ljubljane

Nekdanji premier Anton Rop in nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič sta predstavila kandidata za lokalne volitve v Ljubljani.

Za županski stolček se bo potegoval Rop, ki je poudaril, da se je za kandidaturo odločil po "tehtnem razmisleku in številnih pobudah".

"Čas je, da si mesto vzamemo nazaj. Da ga vrnemo ljudem, da oblikujemo razvoj mesta v interesu ljudi, ne v intesresu lobijev, gradbenikov, posameznikov," je med drugim dejal. Dodal je, da bo njihov temeljni cilj bolj perspektivno oblikovanje razvoja Ljubljane. Mera uspeha pa bo to, da bodo v Ljubljani zagotovili več tudi dostopnih, tudi neprofitnih stanovanj.

Prepričan je, da trenutna zemljiška politika v Ljubljani favorizira profitabilne projekte in kapital pred stanovanjsko preskrbo za Ljubljančane. V Ljubljani bi prav tako radi zagotovili turizem, od katerega bo imelo mesto korist, obenem pa ne bi omejeval prebivalcev.

Eden od izzivov je po njegovih besedah tudi ureditev mestnega prometa. "Ljubljana izrazito zaostaja pri kvaliteti, pa tudi obsegu porabe javnih prevoznih sredstev. Ima zastarela prevozna sredstva, imamo obseg, ki je eden najnižjih med primerljivimi v Evropi, želimo si boljši vozni park, želimo si boljšo in bolj pametno ureditev prometa," meni Rop. Med prioritetami so tudi skrb za okolje, čist zrak in projekti, ki čistoče zraka ne bodo zniževali.