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Slovenija

Anton Rop bo kandidiral za župana Ljubljane

Ljubljana, 02. 09. 2026 11.18 pred eno minuto 2 min branja 39

Avtor:
M.S.
Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič

Nekdanji predsednik vlade Anton Rop bo na novembrskih lokalnih volitvah izzval aktualnega župana Zorana Jankovića. "Čas je, da si mesto vzamemo nazaj, da ga vrnemo ljudem," je dejal v izjavi za medije. Urška Klakočar Zupančič je medtem napovedala, da bo kandidirala za mestno svetnico.

Nekdanji premier Anton Rop in nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič sta predstavila kandidata za lokalne volitve v Ljubljani. 

Za županski stolček se bo potegoval Rop, ki je poudaril, da se je za kandidaturo odločil po "tehtnem razmisleku in številnih pobudah". 

"Čas je, da si mesto vzamemo nazaj. Da ga vrnemo ljudem, da oblikujemo razvoj mesta v interesu ljudi, ne v intesresu lobijev, gradbenikov, posameznikov," je med drugim dejal. Dodal je, da bo njihov temeljni cilj bolj perspektivno oblikovanje razvoja Ljubljane. Mera uspeha pa bo to, da bodo v Ljubljani zagotovili več tudi dostopnih, tudi neprofitnih stanovanj.

Prepričan je, da trenutna zemljiška politika v Ljubljani favorizira profitabilne projekte in kapital pred stanovanjsko preskrbo za Ljubljančane. V Ljubljani bi prav tako radi zagotovili turizem, od katerega bo imelo mesto korist, obenem pa ne bi omejeval prebivalcev.

Eden od izzivov je po njegovih besedah tudi ureditev mestnega prometa. "Ljubljana izrazito zaostaja pri kvaliteti, pa tudi obsegu porabe javnih prevoznih sredstev. Ima zastarela prevozna sredstva, imamo obseg, ki je eden najnižjih med primerljivimi v Evropi, želimo si boljši vozni park, želimo si boljšo in bolj pametno ureditev prometa," meni Rop. Med prioritetami so tudi skrb za okolje, čist zrak in projekti, ki čistoče zraka ne bodo zniževali.

Rop se na prihajajoče volitve s skupno listo podaja z nekdanjo predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, ki bo kandidirala za mestno svetnico. Povedala je, da si želijo ustvariti mesto po meri človeka. "Želimo si novega poglavja v Ljubljani. In želimo si novega načina vodenja, ki bo pošteno, skladno s pravili, kjer bomo slišani, kjer bomo lahko na glas povedali, kaj mislimo in se zato ne bomo počutili slabo," je dejala.

Njuna lista se bo imenovala Lista Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa. V prihodnjih 14 dneh načrtujejo tudi ustanovni kongres stranke.

anton rop ljubljana lokalne volitve

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KOMENTARJI39

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Vrana in vrabček
02. 09. 2026 12.30
GROOOZA🤮. To je človek, ki je "zrihtal" Urošu Koržetu bizarno pogodbo za vodenje Elana. Če bo Elan posloval s plusom je Korže upravičen do denarne nagrade. In res je Elan posloval s plusom - Korže je prodal Elanove nepremicnine (pocitniške pobjekte) in "ustvaril plus". Bil je čisti nateg. Korže je na koncu iztožil večmiljonsko odškodnino na racun te "zaslužene nagrade". Verjetno se je pa temu primerno za to zahvalil tudi Ropu, ki mu je to omogočil. Tko da narod samo stran od teh barab.
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+1
1 0
Dolenjc5
02. 09. 2026 12.28
Še en pogreb globoke države
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
02. 09. 2026 12.24
Izredno operativnega čoveka naj bi zamenjal birokratski floskulovec.
Odgovori
-1
1 2
Diego14
02. 09. 2026 12.22
Še dobr da je Bog poskrbel, da je šla tamala s starši v nebesa
Odgovori
+2
3 1
mali.mato
02. 09. 2026 12.22
Tole bo Zokiju vzelo precej glasov.
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+1
2 1
ŠeVednoPlešem
02. 09. 2026 12.21
Nisem Laibachčan, ni pa vseeno, kaj se dogaja z Ljubljano, je v redu da bodo imeli Ljubljancani izbiro. V mestu je veliko stvari narobe torek Ljubljana naj bo najprej Ljubljana za ljudi ki v mestu živijo in delamo in manj za turiste in prekupčevalce z nepremičninami
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+3
4 1
NDM
02. 09. 2026 12.17
nekoč prijatelji zdej en proti drugemu Janko rop mesec .. ojoj vsi skupej ni za osemletko
Odgovori
+6
6 0
mmickica
02. 09. 2026 12.09
Leva Ljubljana pac..., ubogi ste.
Odgovori
+11
12 1
Osatec
02. 09. 2026 12.09
Rop lahko poskusi še vse funkcije, ki so mu preostale, pa ne bo uspel. Bil je odličen do njegovega mandatarstva, potem pa konec!
Odgovori
+5
5 0
jutri_pa_res
02. 09. 2026 12.03
Lj županske volitve bodo prava veselica...Mi Štajerci smo za UKZ, da se nasmejimo do solz...
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+12
13 1
Aijn Prenn
02. 09. 2026 11.59
A nam niso predstavjlali tega človeka kot eno težko živino v mednarodnem bančništvu? Sem bil prepričan, da je tam nekje na eni instituciji popolnoma nenadomestljiv.
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+10
11 1
Čudovita zima
02. 09. 2026 11.58
Politika je miljavžnt odtenkov natega.
Odgovori
+7
7 0
obožeobože
02. 09. 2026 11.58
Bi imeli vsaj hudo županjo ......če bi bila Urška!
Odgovori
-7
4 11
supergigi
02. 09. 2026 11.57
Tale dva sta kot naročena za Ljubljano. Prav privoščim jim ju 🤣🤣
Odgovori
+6
7 1
Vselepo
02. 09. 2026 11.56
Res ne razumem?
Odgovori
+6
7 1
JohannDoe
02. 09. 2026 11.54
@glavca "Še lepše pa bi bilo, da bi Rop in G. Klokočar Zupančič zamenjala vlogi." ------ Ne hvala. V politiki rabimo manj klovnov, ne več. Navkljub novi mednarodni modi.
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+1
2 1
JohannDoe
02. 09. 2026 11.52
Don Cicci bo kandidiral proti Corleoneju. Mogoče Corleone potem z manj skrbi res kandidira za Župana na siciliji. Bre.
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+4
5 1
HeavyDxxx
02. 09. 2026 11.49
Hahaha kakšna greznica ta slovenska politika 😁😆😆😆
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+11
11 0
Pametna glavca
02. 09. 2026 11.46
Lepo. Še lepše pa bi bilo, da bi Rop in G. Klokočar Zupančič zamenjala vlogi.
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-6
2 8
Bonaventura
02. 09. 2026 11.46
ja kam pa Fajonko uturimo ???
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+8
11 3
zelen
02. 09. 2026 11.50
v burekdžinico
Odgovori
+8
11 3
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