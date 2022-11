Vzdušje v štabu Anžeta Logarja, ki je štetje glasov spremljal v Kavarni Slamič v Ljubljani, je bilo nekoliko manj prešerno kot v štabu nove predsednice. Logar je rezultate glede na količino hrane in odnešenih kozarcev spremljal v ožjem krogu podpornikov in v od novinarjev ločeni sobi v drugem nadstropju. Kljub porazu so bili v štabu z izidom predsedniških volitev zadovoljni, je ob koncu povedal Logar.