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Slovenija

Anže Logar ni imel časa za srečanje z indijskim ministrom

Ljubljana, 24. 10. 2026 11.42 pred 36 minutami 2 min branja 78

Avtor:
M.V.
Zaslišanje Anžeta Logarja

Indijski minister za trgovino in industrijo Piyush Goyal je trenutno na evropski turneji, ki pa jo bo očitno sklenil z le dvema obiskoma – v Nemčiji in na Nizozemskem. Visoki predstavnik azijske sile je za 27. oktober načrtoval obisk Slovenije, vendar pa naj bi ga slovenski minister Anže Logar zavrnil, saj je odsoten zaradi krompirjevih počitnic.

Kot poroča časnik Delo, so na ministrstvu Indiji predlagali dva druga termina, in sicer 23. in 30. oktober, vendar ta Piyushu Goyalu nista ustrezala. Indijski minister je sicer pomemben član vlade, ki sodeluje tudi pri pogajanjih o prostotrgovinskem sporazumu med Indijo in Evropsko unijo.

Indija je sedma najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, zato bi obisk lahko omogočil krepitev gospodarskega sodelovanja na področjih avtomobilske industrije, energetike, umetne inteligence, farmacije in živilske industrije, poroča časnik.

Indijski minister za trgovino in industrijo Piyush Goyal
Indijski minister za trgovino in industrijo Piyush Goyal
FOTO: AP

Indijski minister je sicer že pred tem povabil Anžeta Logarja na poslovni kongres v Indiji 12. in 13. novembra, vendar se je slovenski minister zaradi drugih obveznosti opravičil in predlagal srečanje v Sloveniji, do katerega pa torej znova ni prišlo. Indijska delegacija je nato v okviru turneje po Nemčiji in Nizozemski načrtovala še obisk Ljubljane, poslovni forum ter srečanja z gospodarstveniki in premierjem Janezom Janšo.

Časnik navaja, da je slovensko stran zmotila neprilagodljivost indijskega časovnega razporeda. Slovenija je pozneje predlagala, da bi Goyala sprejel zunanji minister Tone Kajzer, vendar po navedbah virov s tem ni več mogoče nadomestiti načrtovanega obiska.

Gre torej za še eno zamujeno priložnost za krepitev gospodarskih odnosov z enim od najpomembnejših svetovnih gospodarstev? V ospredju evropske turneje indijskega ministra so pogovori o avtomobilski industriji, energetiki, umetni inteligenci, farmaciji in živilski industriji.

Na ministrstvu pravijo, da ostajajo zainteresirani za nadaljnji dialog in organizacijo srečanja ob prvi "obojestransko ustrezni priložnosti".

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KOMENTARJI78

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tincoop
24. 10. 2026 12.19
To pa je bolano, kot da ti nekdo ponudi tisoč loto listkov zastonj, ti pa greš raje na hrvačko na dopust.
Odgovori
0 0
marker1
24. 10. 2026 12.19
Ko je Golob manjkal zaradi "morčka" se niste nič oglašali.
Odgovori
0 0
Joe70
24. 10. 2026 12.17
Saj ni res, pa na žalost je.
Odgovori
+3
3 0
Limonček60
24. 10. 2026 12.17
Najbolš,d ga sploh ni več nazaj.Kr do konca naj uživa na krompirjevih počitnicah.Takih,kot je on, 🇸🇮 politika ne potrebuje.'Cvili možek',pa to
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+5
5 0
Boti
24. 10. 2026 12.17
ko si na vrhu si lahko tudi len in nepameten
Odgovori
+4
4 0
biggbrader
24. 10. 2026 12.16
Len kot Golob. Prve so počitnice s Tino....
Odgovori
+0
3 3
Bbcc12
24. 10. 2026 12.18
Haha🤣🤣🤣🤣. To je Janšev učenec.
Odgovori
-1
0 1
JanezNovakJohn
24. 10. 2026 12.16
Indija je ena od gospodarsko in tehnološko najmočnejših držav na svetu. Naši ministri pa v beg!
Odgovori
+3
3 0
SDS_je_poden
24. 10. 2026 12.17
Ne v beg....nimajo časa, so na "zasluženem" oddihu, v pol leta niso naredili nič in so od tega utrujeni.
Odgovori
0 0
prince of persia
24. 10. 2026 12.16
Vlada pada po novem letu.
Odgovori
+3
4 1
SDS_je_poden
24. 10. 2026 12.16
Upam, da res. Tole ni za nikamor.
Odgovori
+2
3 1
Rado Jarni
24. 10. 2026 12.15
Ni kaj, še vedno mislimo, da smo popek sveta.
Odgovori
+3
3 0
SDS_je_poden
24. 10. 2026 12.13
Potem bomo pa spet desnuhe poslušali, kako morajo delavci zategovati pas, kako je treba nagraditi bogate, a za Indijo, ki je milijardni trg, jim je pa vseeno, kar so na počitnicah. Bagra!
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+6
7 1
Potouceni kramoh
24. 10. 2026 12.11
Anže je že pokazal svoj obraz in zdaj vemo kakšna g.ni.d.a to je.
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+5
8 3
Iqos
24. 10. 2026 12.10
Indijce ma Počivalnik čez. Nima Logar kaj v njegovo privat ministrstvo za migracije tikat.
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+1
2 1
patriot200
24. 10. 2026 12.09
vse ja boljse kot lopovski golobizem
Odgovori
-3
5 8
SDS_je_poden
24. 10. 2026 12.16
Ja, res, krasno nam gre, mečemo milijone za referendume, vlada v 6 mesecih ni naredila še čisto nič. Krasno nam gre, iz dneva v dan bolje, pa to...
Odgovori
0 0
Tomaž Hacin
24. 10. 2026 12.09
Logar nima odnosa do voditeljev, ker je čisto zmeden in nerazgledan.
Odgovori
+4
8 4
11TNT11
24. 10. 2026 12.08
Pa kakšen dopust za krompirjeve počitnice????Pa saj so celo poletje na dopustu! Ja koliko dni ga pa imajo??? In če je sprejel to funkcijo, potem naj bo to na prvem mestu, dopust naj bo, ko bo zanj primernejši čas.... banana republika in ministrski odnos do nje....
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+9
11 2
11TNT11
24. 10. 2026 12.13
Ponižuje indijske voditelje, ki bi morali srečanja prilagajali njegovemu dopustu...
Odgovori
+4
4 0
Kozorog123
24. 10. 2026 12.08
En resen politik si vzame čas za naša minimundus Slovenijo v primerjavi z njimi in potem si ena mušica na njegovi šipi ne more vzeti časa zanj... Zanimivo :)
Odgovori
+5
8 3
Bbcc12
24. 10. 2026 12.10
Desna lena klika.
Odgovori
+2
5 3
osservatore
24. 10. 2026 12.07
O čem pa se naj aberveznik Logar pogovarja? Še nikoli ni od blizu videl gospodarstva, vedno je bil ponižno pod krilom čelavega kaplarja.
Odgovori
+6
10 4
A1B3
24. 10. 2026 12.07
Očitno bo ta obisk izpustilo tudi prestalih 25 članic. Ampak problem je Logar, ki je trenutno na tnalu s svojo stranko.
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+0
3 3
štajerc65
24. 10. 2026 12.06
Ko si ti Logar prevzel ministrstvo si postal last države in ne družine. Očitno ti Janez tega ni povedal.
Odgovori
+4
7 3
SDS_je_poden
24. 10. 2026 12.07
Točno tako.
Odgovori
+1
4 3
izRODEk
24. 10. 2026 12.05
Grozno tole. Da neki babyJJ takole kazi lik in delo velikega, ljubljenega plešastega vodje? Mezaslišano. :D ...tako je to, ko državo začne voditi horda podivjanih, zelo očitno in močno verjetno zadrogiranih kriminalcev s podporo v žlahti spočetih in na roke narejenih plebejcev z zmanjšano prištevnostjo.
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+1
4 3
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