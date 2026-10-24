Anže Logar ni imel časa za srečanje z indijskim ministrom

Indija je sedma najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, zato bi obisk lahko omogočil krepitev gospodarskega sodelovanja na področjih avtomobilske industrije, energetike, umetne inteligence, farmacije in živilske industrije, poroča časnik.

Kot poroča časnik Delo , so na ministrstvu Indiji predlagali dva druga termina, in sicer 23. in 30. oktober, vendar ta Piyushu Goyalu nista ustrezala. Indijski minister je sicer pomemben član vlade, ki sodeluje tudi pri pogajanjih o prostotrgovinskem sporazumu med Indijo in Evropsko unijo.

Indijski minister je sicer že pred tem povabil Anžeta Logarja na poslovni kongres v Indiji 12. in 13. novembra, vendar se je slovenski minister zaradi drugih obveznosti opravičil in predlagal srečanje v Sloveniji, do katerega pa torej znova ni prišlo. Indijska delegacija je nato v okviru turneje po Nemčiji in Nizozemski načrtovala še obisk Ljubljane, poslovni forum ter srečanja z gospodarstveniki in premierjem Janezom Janšo.

Časnik navaja, da je slovensko stran zmotila neprilagodljivost indijskega časovnega razporeda. Slovenija je pozneje predlagala, da bi Goyala sprejel zunanji minister Tone Kajzer, vendar po navedbah virov s tem ni več mogoče nadomestiti načrtovanega obiska.

Gre torej za še eno zamujeno priložnost za krepitev gospodarskih odnosov z enim od najpomembnejših svetovnih gospodarstev? V ospredju evropske turneje indijskega ministra so pogovori o avtomobilski industriji, energetiki, umetni inteligenci, farmaciji in živilski industriji.

Na ministrstvu pravijo, da ostajajo zainteresirani za nadaljnji dialog in organizacijo srečanja ob prvi "obojestransko ustrezni priložnosti".