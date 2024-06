Anže Logar prepričan, da je sprememba statuta SDS v nasprotju z ustavo

"Sprememba je nenavadna. Več kot 30 let so funkcionarji delovali brez tega, nenadoma pa je to nov pogoj za delovanje v stranki," je spremembe za Delo komentiral zunanji minister v prejšnji Janševi vladi. In dodal, da če ni interesa za prenovo v SDS, zaradi tega ni treba spreminjati njenega statuta. Nihče od trojice odpadniških poslancev, ki so jih v SDS že pred časom kazensko presedla v zadnjo parlamentarno vrsto to sta poleg Anžeta Logarja še Eva Irgl in Dejan Kaloh – pred kamero ni želel.

Tako pa o tezi, da gre za nezaupnico lastnim članom, Žan Mahnič, eden od 24 poslancev, ki so podpisali zvestobo SDS do konca mandata: "Ne, glejte to ne drži. Ne držijo tudi vsa natolcevanja, ki so se pojavljala v medijih glede kongresa. Da se gospoda Logarja s tem onemogoča. Gopod Logar je bil jasen. Takrat je za intervju jasno povedal, da v kolikor bo Janez Janša še enkrat kandidiral, da sam nikoli ne bo kandidiral proti Janezu Janši. Tako da ta sprememba statuta, kar se kongres tiče, nima nobene veze. Janez Janša ima visoko podporo v naši stranki. Ima podporo med občinskimi odbori. Videli ste, kaj se je zgodilo na evropskih volitvah. In poglejte, zmagovalnega konja se ne menja."