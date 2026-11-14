V Macao po izkušnje, domov pa s svetovno bronasto medaljo

Za Anžeta Šmida, med drugim člana Društva barmanov Slovenije, je bil uspeh v Macau vrhunec večletnega dela, učenja in tekmovanj. Z barmanstvom se je začel ukvarjati že v srednji šoli, ko je obiskoval barmanski krožek na Šolskem centru Velenje. Zanimivo je, da danes na isti ustanovi kot učitelj praktičnega pouka svoje znanje prenaša na nove generacije. Ob pedagoškem delu je zaposlen tudi kot vodja strežbe v Galeriji okusov v Novem Celju, ki se ponaša z Michelinovo zvezdico. Prav tam ima, kot je povedal, veliko priložnosti za razvijanje kreativnosti in spoznavanje zahtevnejših tehnik priprave koktajlov. Letos se je na pot do svetovnega prvenstva podal z zmago na aprilskem tekmovanju Bled Cocktail Challenge, kjer je osvojil prvo mesto v kategoriji Long Drink in postal državni prvak Slovenije. Maja je uspeh nadgradil na prestižnem mednarodnem tekmovanju Mattoni Grand Drink v Karlovih Varih na Češkem. V mednarodni konkurenci se je uvrstil na četrto mesto.

Slovenec med tremi najboljšimi barmani na svetu FOTO: osebni arhiv

Od prvega koktajla do velikega finala

Med 19. in 24. oktobrom je v Macau potekalo svetovno prvenstvo IBA World Cocktail Championship 2026, na katerem se je pomerilo 66 tekmovalcev. Pot do končnega rezultata ni bila odvisna zgolj od enega nastopa. Tekmovalci so morali skozi več krogov, v katerih so jih čakali vedno novi izzivi, sestavine in časovne omejitve. Šmid se je v prvem krogu predstavil s koktajlom Sark & Spark. Želel je povezati klasične okuse s sodobnejšim pristopom. Za osnovo je vzel škotski viski Cutty Sark, ki mu je dodal breskov liker, amaretto, kalamansi in doma pripravljen cordial iz češenj ter curryjevih listov. Na koncu je pijačo dopolnil še s Schweppes Cherry & Red Pepper. Prav domači cordial je bil eden ključnih elementov njegove stvaritve. S kombinacijo češenj, jabolčnega in češnjevega soka ter svežih curryjevih listov je ustvaril aromatično osnovo, ki je koktajlu dala prepoznaven značaj.

Slovenec med tremi najboljšimi barmani na svetu FOTO: osebni arhiv

Uspešno je prestal prvi krog in se uvrstil v četrtfinale, kjer ga je čakal precej drugačen izziv. Tokrat ni imel več tednov za izpopolnjevanje recepture, temveč je moral v omejenem času ustvariti povsem nov koktajl z obvezno sestavino SHĀNG, kombinacijo viskija in kitajskega žganja baijiu. Odločil se je za kombinacijo citrusov, timijana in sojine omake. Uporabil je kalamansi, mandarino, timijanov sirup in nekaj kapljic sojine omake, pijačo pa nato zbistril s pomočjo sojinega mleka. Tako je dosegel čisto, vizualno elegantno tekočino in zaokrožen okus. Postregel jo je v nizkem kozarcu z veliko kocko ledu, na vrhu pa dodal peno iz zelenega čaja in limonine trave. Tudi ta izziv je uspešno opravil in si zagotovil mesto v polfinalu. Razložil je, da mu prav takšni izzivi predstavljajo največje veselje, saj lahko združi znanje, kreativnost in nekaj eksperimentiranja.

Tri ure, dva koktajla in veliko ustvarjalnosti

Polfinale mu je predstavljalo enega najzahtevnejših delov tekmovanja. V zgolj treh urah so morali tekmovalci pripraviti dva povsem različna koktajla, vsakega v dveh porcijah. Časa je bilo malo, zato so bili pole g ustvarjalnosti ključni tudi dobra organizacija, premišljena izbira sestavin in natančna izvedba.

Drugi polfinalni koktajl FOTO: osebni arhiv

Pri prvem koktajlu je Šmid uporabil beli rum Havana Club 3 Años, svežo pomarančo in pasijonko, iz katerih je pripravil cordial. Tega je nato zbistril s centrifugo, s katero je mogoče iz sadnih sokov odstraniti trdne delce ter ohraniti velik del okusa in aromatike. Na koncu je uporabil še metin cordial in pomarančno grenčico, koktajl pa okrasil z zračno peno z baziliko. Pri drugem polfinalnem koktajlu je posegel po kitajskem žganju baijiu Qinghua Fenjiu. Tokrat je s centrifugo zbistril sok rdeče grenivke, mu prilagodil kislost ter ga združil z medenim cordialom, sladkornim sirupom in grenčico. Za dodatno aromatično izkušnjo je pripravil še balonček z okusom sivke, ki ga je ustvaril s posebno pištolo. Po treh intenzivnih urah se je uvrstil v veliki finale. Kot je priznal, je bil nad tem presenečen in navdušen. "To je bil trenutek, ko sem vedel, da sem že dosegel nekaj, na kar bom lahko ponosen vse življenje."

Slovenec med tremi najboljšimi barmani na svetu FOTO: osebni arhiv

V finalu združil evropske in azijske okuse

Za odločilni nastop se je odločil vrniti k preverjeni kombinaciji okusov, na kateri je temeljil že njegov prvi tekmovalni koktajl. Namesto povsem novega eksperimentiranja je izbral sestavine in kombinacije, ki jih je dobro poznal. Recepturo je nekoliko prilagodil. Pasijonko je zamenjal s kalamansijem, breskov liker pa s triple secom. Dodal je kitajsko žganje baijiu in škotski viski Cutty Sark, domači cordial iz češenj in curryjevih listov, Schweppes Cherry & Red Pepper ter dve grenčici, Luxardo in Angosturo. Zamisel je bila povezati evropsko tradicijo priprave viskija z azijsko kulturo baijiuja, ob tem pa ohraniti sadne, citrusne in rahlo začinjene note. Tokrat se je lahko osredotočil predvsem na izvedbo, ravnovesje okusov in predstavitev. Odločitev se je izkazala za uspešno. Ko so razglasili rezultate, je bilo jasno, da se je slovenski predstavnik uvrstil med tri najboljše barmane na svetu.

Slovenec med tremi najboljšimi barmani na svetu FOTO: osebni arhiv

"Težko opišem občutek, ko po vseh letih tekmovanj, priprav, treningov in vloženega dela stojiš na odru med tremi najboljšimi barmani na svetu," je povedal. Če bi mu kdo pred odhodom v Macao napovedal takšen razplet, mu verjetno, kot pravi, ne bi verjel.

Gostinstvo kot poklic z veliko možnosti za ustvarjalnost in osebni razvoj

Tretje mesto na svetu je največji tekmovalni uspeh v njegovi dosedanji karieri, a Šmid poudarja, da zanj tekmovanja nikoli niso bila samo vprašanje medalj in uvrstitev. V vseh letih je spoznal številne ljudi z različnih koncev sveta, z njimi izmenjeval znanje in spletel prijateljstva. Danes se mu zdi še posebej pomembno, da lahko izkušnje prenaša na dijake. Želi jim pokazati, da gostinstvo ni zgolj delo za šankom ali strežba gostov, temveč poklic, ki ponuja številne možnosti za ustvarjalnost, osebni razvoj, potovanja in spoznavanje ljudi.

Slovenec med tremi najboljšimi barmani na svetu FOTO: osebni arhiv