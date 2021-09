Apartma v Residence Portorož, vaša oaza za oddih

Počitniški načrti so v teh koronskih časih vedno bolj obsojeni na negotovost.

Kljub razvitim cepivom, ki so obetala skorajšnjo vrnitev v nekdanjo normalnost, pa bomo očitno morali še lep čas sobivati z virusom. Zato ideja o investiciji, ki bi nam in našim bližnjim zagotovila brezskrbne in varne počitnice v Sloveniji, sploh ni napačna. Priložnost za takšno investicijo se ponuja v zadnjih še razpoložljivih atrijskih apartmajih v Residence Portorož.



Svetovni mediji in organizacije našo državo pogosto uvrščajo med najbolj varne za turistična potovanja. Njene naravne lepote pa tako ali tako že vrsto let ne pustijo ravnodušnega še tako razvajenega turista. Medtem ko morajo tujci, da bi užili slovenske bisere, prevoziti na stotine kilometrov, jih imamo mi pred nosom. V duhu zadnjih dveh koronsko obarvanih poletij, ko so bila potovanja močno ovirana in omejena, je marsikdo začel resno razmišljati o lastnem počitniškem stanovanju v mirnem kotičku katerega od turističnih krajev.

Miren kotiček med jahtami Ponudba takšnih mirnih kotičkov je majhna, a vseeno se še najde kakšna tovrstna počitniška oaza. Ena je tik ob Marini Portorož, kjer se v družbi jaht in čolnov v mirnem in varnem zavetju obmorske pokrajine razpira Residence Portorož. Manjše naselje s 7 stolpiči apartmajev vas bo takoj prevzelo s čarobnim morskim razpoloženjem. Prefinjena sredozemska arhitektura se odlično spaja z modrino neba in neskončnim valovanjem morja le nekaj korakov stran. Dodajmo še, da je bilo apartmajsko naselje zgrajeno leta 2006, leta 2007 pa je pridobilo uporabno dovoljenje, ki opredeljuje namembnost objektov: 12111 – hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev. Zato je v objektu možna tudi turistična dejavnost, a o tem več v nadaljevanju.

Ne čakaj na maj Zanimanje za takšna počitniška stanovanja je v zadnjem času zelo veliko, pravijo v nepremičninski agenciji Stoja trade, saj jim je v Residence Portorož ostalo na voljo samo še nekaj trisobnih pritličnih apartmajev z atrijem. »Vsi apartmaji so že polno opremljeni in pripravljeni na takojšnjo vselitev,« uvodoma povedo naši sogovorniki iz nepremičninske agencije in nadaljujejo, da je neto površina njihove notranjosti 69,30 kvadratnega metra, njihovi prostorni atriji pa merijo od 95 vse tja do 240 kvadratnih metrov. Takšen atrij je kot nalašč za organizacijo družinskega piknika ali večerne koktajl zabave s prijatelji. Atrij bodo cenili tudi lastniki kužkov in muckov, saj bo imel njihov kosmati prijatelj varen prostor za igranje. In ko že omenjamo igro, atrij lahko po želji opremite z bazenom ali pa vanj postavite peskovnik in igrala za otroke oziroma vnuke.

»Apartmaji so klimatizirani, opremljeni z internetno povezavo in kabelsko televizijo, imajo po dve spalnici in dve kopalnici, pripadata pa jim tudi dve parkirni mesti v garaži,« še izvemo. Ker je zanimanje veliko, na agenciji priporočajo, naj zainteresirani kupci ne odlašajo z odločitvijo.

Raje doma kot v tujini »V času korone ugotavljamo, kako neprecenljiva je nepremičnina v Sloveniji. Tako investicijsko kot tudi uporabno in čustveno. Predstavljajmo si, da smo lastniki nepremičnine v tujini – nimamo dostopa, meje so zaprte, prodati ali oddati ne moremo, vzdrževati je tudi ne moremo … Smo popolnoma omejeni,« poudarja Zoran Đukić, direktor agencije Stoja trade.

Izvrstna lokacija Nepremičninska mantra o lokaciji še kako drži tudi za Residence Portorož. »Gre za vrhunsko lokacijo, ki je neposredno vpeta v dogajanje, a hkrati dovolj odmaknjena od turističnega vrveža, da si boste lahko ob prijetnem primorskem vetriču na terasi tudi odpočili,« menijo v agenciji Stoja trade. Počitniško naselje je namreč s središčem Portoroža povezano z obmorsko sprehajalno potjo, nedaleč pa so tudi priljubljena kolesarska pot Parenzana, idilične Sečoveljske soline in Forma viva. Seveda boste lahko uživali v udobju zasebne plaže na edinem otoku na Obali ter se sprostili ob številnih možnostih za rekreacijo in gurmanske užitke, ki jih ponuja okolica.

Uživanje ne glede na letni čas Investicija v lasten počitniški apartma na slovenski obali ima številne prednosti. Tako je v teh koronskih časih dobrodošlo, da so na našem ozemlju, zato odpade vsakršna birokracija na meji. Tudi če bodo zaradi ponovnega zagona epidemije omejitve prestopa državne meje, bodo lastniki takšnega apartmaja še vedno lahko uživali v morskem zraku. Enako bo veljalo tudi ob morebitnih omejitvah prehajanja občinskih meja – seveda ob predpostavki, da bodo ogledi in delo na lastnih nepremičninah ob morebitnem ponovnem zapiranju države na seznamu izjem. Ne nazadnje za obisk lastnega počitniškega stanovanja ni treba izpolnjevati PCT-pogojev, kot to sicer velja za letovanje v drugih turističnih namestitvah, kot so hoteli. »Do svojega apartmaja Residence Portorož se lahko hitro zapeljete vsakič, ko si zaželite morja. In tam ostanete vse do zadnjega, saj ste s kratko vožnjo praktično kjerkoli v Sloveniji. S svojim apartmajem na Obali ne boste več v skrbeh, kaj bo s počitnicami. Preprosto boste v torbo spakirali le najnujnejše in uživali v varnih počitnicah na svojem,« pravijo v agenciji Stoja trade. Investicija v turistični posel Atrijski apartma v Residence Portorož pa je lahko tudi odskočna deska v turistični posel, saj imajo vsi apartmaji vso potrebno dokumentacijo za turistično oddajanje prek Airbnb ali Bookinga, zato lahko govorimo celo o investiciji v turistični posel. Izkušnje lastnikov apartmajev, ki jih oddajajo v najem turistom, so več kot odlične. Zanimanje za najem apartmaja je veliko ne glede na letni čas, zato lahko rečemo, da se vam investicija v takšen apartma tudi dolgoročno splača.

Cene apartmajev v Residence Portorož so od 343.760 do 429.360 evrov. Pokličite in si oglejte Residence Portorož Zadnje apartmaje, ki so na voljo v naselju Residence Portorož ob Marini Portorož, si lahko ogledate po predhodnem dogovoru z nepremičninskimi agenti Stoja Trade po telefonu ali elektronski pošti. Stoja trade, d. o. o., Ljubljana Mob. telefon: +386 41 652 141 Tel.: +386 12800 860 www.stoja-trade.si E-pošta: residence-portoroz@stoja-trade.si