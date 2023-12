Ministrstvo medicinski fakulteti: Nadaljujte s storitvami, odloči naj sodišče

Po njegovih besedah naj bi cene teh storitev pravno sicer potrjevalo tudi ministrstvo, vendar po njemu dostopnih informacijah le-to ni prejelo nobene vloge za to. " Glede na to, da težav ni bilo, je to potekalo v dogovoru med strankama." Če je predvideno potrjevanje cen, bomo to vsekakor pregledali, je še napovedal. " V prvi vrsti pa si bo ministrstvo prizadevalo, da zavaruje življenje in zdravje ljudi," je še dejal.

"Nesprejemljivo se nam zdi, da bi kateri koli deležnik v procesu zdravljenja iz finančnih razlogov prekinil izvajanje zdravstvenih storitev. Nesprejemljivo se nam zdi, da bi to storil na škodo pacientov in pacientk," je poudaril. Apeliral je na medicinsko fakulteto, naj nadaljuje z izvajanjem zdravstvenih storitev in naj končno odločitev prepusti sodišču, ki je tudi pristojen organ.

Na dogajanje se je danes odzvalo ministrstvo za zdravje. Kot je povedal državni sekretar Marjan Pintar , so s sporom seznanjeni. Z obeh strani so prejeli informacijo, da je postopek mediacije prekinjen in da se bo nadaljeval sodni postopek v civilni pravdi. Prejeli so tudi informacijo, da bo medicinska fakulteta prekinila z izvajanjem dejavnosti za UKC Ljubljana.

Spomnimo. Švab je včeraj povedal, da je že tako velik dolg UKC-ja do medicinske fakultete skokovito narasel med epidemijo, zdaj pa imajo tega dovolj. Če bi šlo v tem tempu dalje, bi bile kmalu ogrožene plače zaposlenih, obveznosti do dobaviteljev in prepotrebne investicije. Lani so za našo največjo bolnišnico samo na dveh inštitutih naredili skoraj 600 tisoč preiskav. V skrbi za paciente vse naročene storitve kljub neplačevanju še vedno opravljajo, a to bi se utegnilo že v prihodnjem tednu povsem spremeniti. "8. decembra bomo začeli s pripravami za zaustavitev storitev," je še dejal Švab in napovedal, da bodo storitve nehali izvajati 15. decembra. Po njegovih besedah to za bolnike v praksi pomeni, da bi se precej podaljšale dobe zdravljenja.

Čeprav sodelujejo s številnimi zdravstvenimi ustanovami, imajo težave samo z ljubljanskim UKC, krive pa naj bi bile sicer previsoke cene storitev. "Cene storitev, ki jih izvajamo, so določene od države in so na primer na primeru patologije že deset let nespremenjene," je dejal.

Leta dialoga, iskanja rešitev in dogovora niso prinesla rezultatov. Da bi zavarovali terjatve, so šli v tožbo, spor so nato skušali rešiti z mediacijo. UKC-ju so predlagali, naj do konca leta poravna dobrih 13 milijonov dolga, ostalo do konca junija prihodnje leto. Tekoče račune naročenih mikrobioloških preiskav pa bi poravnali vsaj 70-odstotno.

Od mediacije so odstopili v četrtek, ko so od UKC dobili "njihovo interpretacijo tega, kaj se je na mediaciji dogovarjalo". "Njihov predlog je za nas nesprejemljiv, ker nam ne omogoča ekonomskega preživetja." Pričakujejo, da bo klinični center vendarle pristal in se s podpisom zavezal njihovemu predlogu, ki po prepričanju Švaba ne povečuje znanih finančnih težav UKC-ja.

UKC Ljubljana: Navedbe o dolgu 43 milijonov ne držijo

Vodstvo UKC je že včeraj v odzivu pisno sporočilo, da je to zadnja v vrsti eskalacij medicinske fakultete, ki da skuša vršiti pritiske na UKC Ljubljana, kar se jim zdi neetično. "Fakulteta skuša spor reševati na plečih pacientov," so zapisali.

V današnjem zahtevku za popravek pa so pojasnili, da navedbe glede dolga UKC Ljubljana do medicinske fakultete v višini 43 milijonov evrov ne držijo. "Odnos z MF je tudi v luči prizadevanj UKC Ljubljana za stroškovno učinkovitost predmet poglobljene analize, ki se izvaja s pomočjo mednarodno priznane inititucije. UKC Ljubljana je v relevantnem obdobju 2020–2023 plačal za storitve MF že več kot 46 milijonov evrov, za UKC Ljubljana pa je kakršen koli dodaten dolg do MF sporen, torej ne obstaja," so zapisali.

MF je namesto, da bi prepustil, da o zahtevku odloči arbitraža, predvidena z arbitražno klavzulo, najprej pričel spor pred sodiščem, sedaj pa skuša s pritiski prejudicirati izid spora, torej priti do plačila spornih zneskov, namesto da bi počakal na zaključek postopka. Istočasno MF ovira forenzično preiskavo, ki je v teku, in ne razkrije podatkov, ki bi bili potrebni za zaključek analiz, so še dodali.

Prav tako ne drži, še pravijo v UKC, da bi bile cene vseh storitev, ki jih opravlja MF, določne od države. "Cene vsaj v pretežnem delu niso regulirane, ravno tako ne drži, da bi bilo stališče UKC Ljubljana, da naj bi se storitve opravljale po "tržnih cenah". Ravno obratno, MF zaračunava previsoke cene in kot javni (visokošolski) zavod na storitvah, ki jih izvaja za UKC Ljubljana, neupravičeno ustvarja visoke presežke prihodkov nad odhodki in zaračunava neupravičeno visoke cene."

Kot izhaja iz zadnjega objavljenega letnega poročila za leto 2022, je MF samo za leto 2022 izkazoval kumulativni dobiček (oziroma formalno presežek prihodkov nad odhodki) v višini več kot 41 milijonov evrov, ki je tudi posledica zaračunavanja storitev MF UKC-ju po (po mnenju UKC) neustreznih in previsokih cenah, od tega je takšnega presežka iz dejavnosti MF več kot 7,5 milijona evrov v letu 2022, pri čemer velik del tega izvira iz poslovanja z UKC, letno poročilo MF pa predvideva, da je oziroma bo MF izplačal več kot 3,7 milijona evrov nagrad iz delovne uspešnosti vezano na rezultate leta 2022.