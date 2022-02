Aplikacija in portal zVEM uro in pol nista delovali

Z NIJZ so ob 14.20 sporočili, da je prišlo do generalnega izpada sistema registra pacientov in prostorskih enot (RPPE). Tako niso delovali portal in aplikacija zVEM in portal zVEM+, dostop do centralnega registra podatkov o pacientu (CRPP), informacijsko-komunikacijska infrastruktura, ki omogoča povezovanje registriranih izvajalcev zdravstvenih dejavnosti (IH) in elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov (eRCO).

NIJZ je sporočil, da na sistemu CRPP zaznavajo tehnične težave pri dostopu specialistov do zdravstvene dokumentacije bolnikov. Težave so se pojavljale pri tistih bolnikih, katerih napotnice in naročila izvirajo iz najnovejše verzije eNaročanja.

Težave so ob 15.50 odpravili.