Aplikacija Poplave 2023 bo delovala le še do 30. septembra

Na podlagi sporočenih potreb nato Slovenska filantropija pripravi poziv za udeležbo na delovni akciji za vsako delovno akcijo posebej, ki ga nato posreduje vsem, ki so izpolnili njihov obrazec na spletni strani. Prostovoljci se nato prijavijo na posamezno delovno akcijo, na datum in lokacijo, ki jim ustreza, dan pred akcijo pa prejmejo še natančnejša navodila.

Kot je pojasnila Maja Skutnik s Slovenske filantropije, jim v regijah pristojne službe neposredno s terena sporočijo potrebe po prostovoljcih, in sicer, koliko jih potrebujejo in kdaj, kaj morajo imeti s seboj in podobno. Hkrati so v zvezi tudi z zaposlenimi v klicnem centru aplikacije Poplave 2023, ki jim prav tako redno sporočajo potrebe na terenu.

Pomoč v obliki organiziranja in napotovanja prostovoljcev med drugim izvaja tudi Slovenska filantropija. Ta je takoj po poplavah prek družbenih omrežij delila spletni obrazec, ki je še vedno aktiven. Prek tega obrazca posamezniki izrazijo interes pomagati in na obrazcu označijo, na kakšne načine so pripravljeni pomagati in v kateri regiji.

Prek aplikacije organizirajo tudi pomoč v drugi obliki in prav danes so se po Curkovih besedah začeli prevozi 248 palet modularne opeke za obnovo hiš. Donirala jih je Luka Koper, ki se je javila prek aplikacije, je povedal Curk. Prevoze iz Sežane proti Prevaljam opravljajo s pomočjo Slovenske vojske.

En mesec in pol po ujmi tako civilna zaščita še naprej na območja, ki so jih 4. avgusta prizadele poplave in plazovi, napotuje prostovoljce, ki se javijo prek omenjene aplikacije. Trenutno posameznikov ni veliko, več je organiziranih različnih skupin, ki so pripravljene pomagati na terenu, je povedal Sandi Curk.

Preden se odpravijo na teren, jih tudi nezgodno zavarujejo za opravljanje nevarnih del, so pojasnili na Slovenski filantropiji. Dodali so, da se o terenskem delu redno usklajujejo tudi z drugimi humanitarnimi organizacijami in da so sicer velik del prostovoljskih sil usmerili na Koroško, tudi zato, ker je ta regija lokacijsko nekoliko težje dostopna kot druge.

"Naš pogoj je bil le, da je sodelovanje usklajeno s pristojnimi službami in občino, da se delo ne podvaja in da ne nastaja dodatna zmeda na terenu. Pa da je za varnost prostovoljcev dobro poskrbljeno. Zato jih nikoli nismo pošiljali na lokacije, kjer nam predhodno niso občina, uprava za zaščito in reševanje ali lokalne gasilske službe potrdile, da je teren dovolj varen, da se dela lotijo tudi prostovoljci," so izpostavili.

V zadnjih tednih na teren pošiljajo tudi kolektive podjetij in organizacij, ki želijo pomagati. Kot so še pojasnili pri Slovenski filantropiji, imajo v svoji bazi okoli 2780 prostovoljcev, po ujmi pa so doslej opravili 107 delovnih akcij. Za pomoč na terenu so aktivirali prek 1147 posameznikov, ki so skupno opravili več kot 9320 ur prostovoljskega dela.

Podjetja in društva so opravila 14 delovnih akcij, nekaj pa jih imajo v načrtu tudi v prihodnjih dneh. Trenutno so aktivni samo še na Koroškem, so pa v minulih tednih s prostovoljci pomagali tudi na drugih prizadetih območjih.

"Interes za prostovoljsko pomoč je zelo usahnil, to smo pričakovali. To se je pravzaprav zgodilo že v tednu po solidarnostnem ponedeljku, ko se je aktiviralo zares pohvalno veliko število ljudi. V zadnjih tednih se na pozive za naše delovne akcije javlja zelo malo ljudi, je pa res, da so nekatere občine trenutno v fazi, ko potrebujejo predvsem težko mehanizacijo," so zapisali pri filantropiji. Dodali so, da bo pomoč prostovoljcev potrebna tudi še v prihodnje.