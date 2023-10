Aplikacija Poplave 2023 se zapira

Omenjeni podatki ne zajemajo še pripadnikov Civilne zaščite, gasilcev in pripadnikov Slovenske vojske, kar pomeni, da je dejansko število udeležencev še višje.

Dobra dva meseca je delovala aplikacija Poplave 2023, prek katere so lahko državljani in državljanke ponudili pomoč tistim, ki jih je prizadela uničujoča avgustovska ujma. V tem času se je v njej nabralo približno 35.000 prijav za vse vrste pomoči bodisi v obliki prostovoljnega dela, storitvene pomoči, pomoči pri nastanitvi ali materialno tehnične pomoči.

Že ob koncu septembra je poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko regijo Sandi Curk, ki je bil gonilna sila aplikacije, izpostavil, da smo s pomočjo aplikacije in s sodelovanjem z različnimi humanitarnimi društvi in nevladnimi organizacijami uspeli doseči cilj ter postaviti nove temelje za prihodnjo pripravljenost in skupno delovanje ob morebitnih nesrečah.

Največ ljudi na terenu pomagalo na solidarnostni ponedeljek

Največ prostovoljcev se je v sklopu aplikacije na teren podalo na solidarnostni ponedeljek, 14. avgusta, kar 11.957 ljudi. Poleg tega je bilo znatno tudi število udeležencev v posameznih organiziranih skupinah, ki so štele od 10 do 150 članov.

Nepogrešljiva je bila tudi pomoč v obliki delovne sile in gradbene mehanizacije, je prav tako poudaril Curk. Največ delovnih strojev je bilo na poplavljena območja napotenih 30. avgusta, ko je bilo na prizadeta območja skupno napotenih 51 bagrov in tovornih vozil skupaj z vozniki in strojniki.