Aplikacija za preverjanje covidnega potrdila danes vendarle zaživela

Aplikacija je namenjena organizatorjem kulturnih in športnih prireditev in javnih shodov ter gostincem in ponudnikom nastanitev, ki morajo v skladu z vladnimi odloki preverjati izpolnjevanje PCT pogojev (preboleli, cepljeni, testirani) udeležencev prireditev in gostov.

Aplikacija je sicer naletela na kar nekaj kritik, saj se je izkazalo, da lahko kdorkoli poskenira QR-kodo nekoga drugega, si jo doda v telefon in kode zbira kot 'pokemone', kot se je izrazil civilnodružbeni aktivist Domen Savič iz Zavoda Državljan D. A, kot smo poročali v sredo, je NIJZ moral delovanje povsem spremeniti, saj osebni podatki ne smejo biti vidni – tako je presodil informacijski pooblaščenec.

"V petek, 23. julija, smo objavili aplikacijo za preverjanje PCT-potrdil, ki deluje in jo uporablja tudi Policija. Glede na odziv informacijske pooblaščenke smo na NIJZ nemudoma ukrepali in umaknili dostop do aplikacije. Isti dan smo začeli tudi z aktivnostmi za pripravo povsem nove aplikacije, ki bo povsem anonimna in bo zadostila pravnim podlagam," je pojasnil Anže Kavšek iz NIJZ.