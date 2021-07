Aplikacija za preverjanje pogojev PCT še v nadgradnji

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je aplikacijo predstavil v petek, zvečer pa so sporočili, da bodo aplikacijo do sobote nadgradili. Izkazalo se je namreč, da aplikacija pri branju QR-kode evropskega digitalnega covidnega potrdila prikaže ime in priimek ter datum rojstva, hkrati pa je vidno tudi, ali je oseba prebolela covid-19, bila proti njemu cepljena, ali pa ima veljaven negativni test na novi koronavirus, čeprav sta minister za zdravje Janez Poklukar in vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar zatrjevala, da temu ne bo tako.