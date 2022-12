Aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev ne bo delovala

Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) so sporočili, da lahko nosilci kmetijskih gospodarstev od 31. januarja 2023 dalje preverjajo stanje grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva (GERK) in stanje morebitnih napak v registru kmetijskih gospodarstev (RKG) z vnosom identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) številke na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG oziroma z veljavnim spletnim certifikatom v eRKG, kjer so dostopni tudi vsi grafični kontrolni sloji za leto 2023.

Na ministrstvu pri tem opozarjajo, da če je prišlo do sprememb na zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, sprememba dejanske rabe ipd.) ali če nosilci kmetijskih gospodarstev ugotovijo, da meje GERK-ov odstopajo od stanja v naravi, se morajo na upravni enoti čim prej naročiti za ureditev GERK-ov. Podatke o GERK-ih je potrebno urediti najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge, pojasnjujejo.