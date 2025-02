Aplikacije za zmenke, hitri zmenki ali matchmaking agencija?

OGLAS

Slovenci, ki iščejo potencialne partnerje, imajo na voljo več aplikacij za zmenke. Vse delujejo na podoben princip, uporabnik ustvari račun, naloži svoje fotografije, pripravi opis in doda svoje interese. Če dva uporabnika eden za drugega izkažeta interes, ju aplikacija poveže in jima omogoči klepet. Med najbolj priljubljenimi so denimo Tinder ali Badoo, pa tudi Bumble, kjer morajo prvi korak pri vzpostavljanju stika narediti ženske. Nekaj aplikacij je namenjenih tudi specifično iskanju istospolnih partnerjev, denimo Grindr ali Her, ki ponuja tudi možnost sklepanja prijateljstev.

In medtem ko večina aplikacij deluje predvsem na predpostavki, da sta si potencialna partnerja všeč tudi vizualno (saj odločitve sprejemata predvsem na podlagi fotografij), so nekatere aplikacije bolj osredotočene na uporabo algoritmov za ujemanje na podlagi osebnostnih lastnosti in interesov, takšna je na primer aplikacija OkCupid, pa tudi slovenska spletna stran z dolgoletno tradicijo, ki je namenjena iskanju resnih zvez : ona-on.com. Kot so nam pojasnili na ona-on.com, uporabniki ustvarijo svoj profil tako, da dodajo svoje interese, želje in preference glede partnerja, tudi starost. "Nato storitev, ki smo jo poimenovali Kupid, preuči vnesene podatke, kot so hobiji, življenjski cilji, vrednote in osebnostne lastnosti, in na podlagi teh informacij izbere kandidate, ki najbolje ustrezajo željam uporabnika," pojasnjujejo. Ko Kupid najde primerne kandidate, vzpostavi stik med ujemajočimi se uporabniki tako, da oba v priporočenem paru obvesti, da bi si bila lahko zanimiva, ter izmenja njuni uvodni sporočili, kar močno olajša prve korake komunikacije. "Pri razvoju Kupida smo se oprli na 20-letne izkušnje parčkanja," pravijo in dodajajo, da Kupid poskrbi, da je veliko signalov ujemanja oziroma predvsem odsotnost signalov neujemanja. Prek njihovega portala se je v 20 letih delovanja spoznalo več kot 30.000 parov. "Samskim, ki iščejo partnerja, svetujemo, da ostanejo odprti, vztrajni, da aktivno uporabljajo aplikacije za zmenke in da se ne bojijo udeležiti različnih dogodkov. Izkoristite vse možne kanale, kjer lahko spoznavate nove ljudi," pravijo.

Spoznavni dogodki za samske Na ona-on.com pravijo, da vsak spoznavni dogodek deluje. "Morda se spoznajo posamezniki, ki se nato podajo v partnerski odnos, v vsakem primeru pa udeleženci pridobijo dragocene izkušnje, ki jim pomagajo ugotoviti, kakšnega partnerja si sploh želijo, hkrati pa trenirajo svojo samozavest in sposobnost komunikacije," pojasnjujejo. Čeprav se prvi vtis pogosto oblikuje v nekaj minutah (že način komunikacije, govorica telesa in energija, ki jo oddajamo, lahko vplivajo na občutek privlačnosti ali skladnosti) pa dolgoročna kompatibilnost ne temelji zgolj na kratkem pogovoru, dodajajo. "Partnerstvo je veliko več kot le začetna iskrica – zahteva čas, spoznavanje vrednot, življenjskih ciljev in medsebojno razumevanje. Kratek pogovor lahko služi kot odličen uvod v nadaljnje raziskovanje – lahko vzbudi radovednost in sproži željo po globljem spoznavanju osebe. Pravo ujemanje pa se običajno razkriva postopoma, skozi pogovore in skupne izkušnje," so pojasnili. "Hitri zmenki res delujejo!" pravijo v agenciji Match me, ki že od leta 2010 uspešno povezuje samske ljudi. Začeli so z organizacijo Dogodkov za samske, ki še danes prinašajo priložnosti za nova poznanstva. "Na naših dogodkih se vsak teden srečajo ljudje, ki na koncu postanejo pari, prijatelji ali pa odkrijejo nove priložnosti. Včasih skoraj ne morem verjeti, koliko novih zgodb se odvija," pravi Ninka Slapnik iz agencije Match me. Doslej so gostili že več kot 25.000 udeležencev in organizirali že skoraj 1900 dogodkov, na katerih je nastalo več kot 3500 parov. "Med temi pari je tudi ogromno družinic, porok in novih prijateljstev," dodaja.

In kako potekajo hitri zmenki? Vsak udeleženec ima sedem minut, da spozna sogovornika. "Kar je dovolj, da začutiš energijo druge osebe. Seveda v tem kratkem času ne moreš spoznati vseh vrednot, a vsekakor lahko zaznaš, ali je nekdo iskren, ali ima iskrice v očeh, ali je njegova energija tvoja," razlaga Slapnikova. Tisti, ki med seboj vzbudijo povezavo, si medsebojno izmenjajo kontakte in nadaljujejo svojo zgodbo. Kako poteka proces 'matchmakinga'? Obstaja pa tudi možnost bolj personaliziranega pristopa k spoznavanju potencialnih partnerjev. V agenciji Match me je postopek, kot pravijo, preprost, a temeljit. "Vsak, ki se brezplačno registrira na naši spletni strani, izpolni obsežen vprašalnik s 30 vprašanji o sebi, svojih vrednotah in pričakovanjih glede partnerja. Poleg tega doda tudi svoje fotografije," pojasnjuje. Ujemanja nato iščejo na tri različne načine: z mesečnim iskanjem ujemanj, s personaliziranim iskanjem ali s premium stiki oziroma celostno storitvijo. "Metode se razlikujejo po stopnji prilagojenosti in osebne obravnave," še pravi Slapnikova in dodaja, da vsaka metoda zagotavlja popolno diskretnost, plačilo pa ni vezano na kakšno članarino, pač pa na kontakte oseb, s katerimi se posamezniki ujemajo. Že od leta 1997 se z navezovanjem stikov med potencialnimi partnerji ukvarja tudi agencija Gala, ki vodi portal Mojpartner.si. V agenciji delajo na ravni osebnega stika, saj menijo, da jim prav spoznavanje strank v živo omogoči, da pripravijo primerne predloge za možen zmenek. Doslej so, kot pravijo, predstavili že okoli 8000 parov. Izključno na oseben način deluje tudi certificirana matchmaking agencija Aglaia. Njihovi strokovnjaki posameznike vodijo skozi proces spoznavanja in jim nudijo nasvete za uspešno partnerstvo.

Vaja za sramežljive? Dnevno brez romantičnih namer vzpostavite stik z neznanci

"Prava oseba pride ob pravem času. Nič ni narobe, če ste nekaj časa sami, dokler ne najdete nekoga, s katerim se boste res začutili. Ljubezen ni tekma, temveč potovanje – in na tej poti si dovolite biti vi!" pravijo v agenciji Match me.

Sogovornike smo vprašali, kaj bi svetovali tistim, ki razmišljajo, da bi se udeležili kakšnega zmenka na slepo, hitrih zmenkov ali česa podobnega. Na ona-on.com so priporočili vajo. "Vaja, ki zelo pomaga sramežljivim, je, da dnevno vzpostavijo nekaj stikov z neznanci brez romantičnih namer, na primer, ko greste na sprehod, kamorkoli ... izmenjate par besed z ljudmi obeh spolov in se pogovarjate, doživite prijetne izmenjave, nasmeške, malo 'heca', kar zelo pomaga, tudi ko pride do pogovora z nekom, ki je lahko potencialni partner." Dodali so, da so tudi hitri zmenki odlična vaja za samozavest, saj da nadgrajujejo sproščeno spoznavanje, z razliko, da gre za ciljno usmeritev v iskanje partnerja in je zato situacija malo bolj "napeta". "Dobro je biti že dovolj sproščen, da ti pogovori niso kot hladni intervjuji, ampak predvsem prijeten klepet," dodajajo. "To vprašanje pogosto postavim tudi udeležencem, saj so prav tisti, ki so sprva morda nekoliko sramežljivi, najboljši vir nasvetov iz prve roke," pa pravi Slapnikova. "Po skoraj 1900 dogodkih pa lahko z gotovostjo rečem, da je ključ, da prideš na dogodek brez prevelikih pričakovanj," svetuje in predlaga, naj bo to kot obisk kavarne s prijateljem ali prijateljico. "Sprostite se, bodite radovedni in odprti za nova poznanstva, brez strahu ali pritiska, da morate nujno najti "tistega pravega". Prihod na dogodek naj bo predvsem priložnost za zabavo in sproščeno druženje, kjer ni prostora za skrbi, kaj si bodo drugi mislili. Pridite z odprtim srcem in pozitivno energijo – vse ostalo se bo zgodilo samo od sebe!" je še svetovala Slapnikova. Ključ do uspeha? Bodite vztrajni in ne obupajte Marsikdo je razočaran nad zakompliciranim svetom iskanja ljubezni, a naši sogovorniki poudarjajo, da so razočaranja pri zmenkih del procesa iskanj partnerja. V agenciji Match me pravijo, da je ena najpogostejših napak to, da ljudje v odnos vstopijo, ker se bojijo biti sami, ali pa zvezo iščejo zaradi premočnega pritiska želje po partnerju.

