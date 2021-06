Poletje v znamenju zastojev

Dars svoja večja dela sicer načrtuje v sklopu celoletnega načrta in to je razlog, zakaj se obnove niso lotili prej. Ravnokar so zaključili z obsežnejšo prenovo predora Golovec, je pojasnil direktor upravljanja Darsa Ulrich Zorin : "Zdaj se selimo na severno obvoznico, kajti prometni podatki kažejo, da je v poletnih mesecih na ljubljanskem obroču bistveno manj prometa kot pa v običajnih dneh izven turistične sezone."

Ker so se zastoji že začeli, nas je zanimalo, kako se jim vozniki – če sploh – lahko izognejo? Zorin je predlagal, da je najboljši način, da spremljamo prometna obvestila, ki jih najdemo na spletni strani promet.si, poslušamo radijske postaje, kjer Dars redno objavlja, kaj se dogaja na avtocestah, in si naložimo aplikacijo Promet plus. "Prek družbenih omrežij redno objavljamo večje zapore, težave, ki jih predvidimo v naslednjih dneh. Tako da apeliram, da vozniki dan prej pogledajo, kaj se na cestah dogaja, saj smo v gradbeni sezoni, sezoni, ko obnavljamo ceste, ne samo na avtocesti. Moramo vedeti – Ljubljana je veliko mesto, kjer se obnavljajo tudi velike prometnice in vse to vpliva na avtocestni promet," je pojasnil Zorin in znova poudaril, da je najboljši recept, da redno spremljamo prometne informacije in se na ta način prilagodimo situaciji.

Katere avtocestne odseke bo Dars še obnavljal to poletje?

Zorin je pojasnil, da bo največje gradbišče prav na severni obvoznici, kjer pričakujejo tudi največ težav s prometom. "Nekaj večjih obnov imamo na primorski avtocesti, pri Kopru, na štajerski avtocesti. Mogoče omenim večjo prenovo viadukta med Mariborom in Celjem, kjer bo zapora 'dva ena z obračanjem'. Na tem delu naj bodo vozniki pozorni, kako se bo zapora obračala, kje bodo zastoji, in naj se prilagajajo prometnim konicam zjutraj in popoldan, ker se da zastojem izogniti in priti mimo gradbišč tudi, ko je manj prometa."

Kdaj Dars načrtuje, da bo omenjena dela zaključil? Zorin je povedal, da gradbena sezona pri nas traja do začetka zimske službe. "Dalj časa, kot trajajo pogoji za gradnjo, dalj časa izvajamo dela, saj se zavedamo, da avtocestni promet zelo narašča, cestna infrastruktura se temu primerno uničuje. Izkoristili bomo celotno gradbeno sezono do začetka zimske službe. Takrat se zapore odstranijo, tako da načrtujemo, da do konca jeseni večja dela na štajerski in primorski avtocesti zaključimo," je povzel.