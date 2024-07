Aplikacija, ki olajša izbiro in načrtovanje poti v hribe in gore

Kam v hribe? Vprašanje, ki si ga pogosto zastavljajo tako izkušeni planinci kot tisti, ki hriboviti svet šele spoznavajo in ne znajo preceniti, kateri vrhovi so zanje najprimernejši. Slovenska ekipa, ki jo sestavljata dva hribolazca po srcu, je odgovorila na to vprašanje in razvila mobilno aplikacijo APPEAK. Gre za brezplačni žepni pripomoček, ki prav vsakomur, ne glede na telesno pripravljenost in izkušnje, olajša načrtovanje in raziskovanje naslednjega pohodniškega podviga.

Po nekaterih ocenah slovenske gore vsako leto obišče okoli 1,7 milijona pohodnikov. Za mnoge med njimi pa največji izziv predstavlja odločitev, kam se odpraviti. Najpogosteje se odločamo glede na naše splošno poznavanje hribov in gora ter njihove priljubljenosti. A to lahko pripelje do neprijetnih izkušenj, če se izkaže, da neka pot zahteva boljšo telesno pripravljenost in opremo, kot smo sprva predvidevali. Tega se je zavedal tudi Jan Mohorič, ki je s svojo programersko miselnostjo začel razmišljati o tem, kako rešiti ta izziv. "Med kosilom v eni od restavracij v Ljubljani nam je predstavil svojo zamisel. Izpostavil je ključen problem oziroma nekakšen primanjkljaj pri raziskovanju hribovitega sveta – KAM se odpraviti? Kot se je izkazalo takrat in tudi pozneje, ni bil edini s tovrstnim problemom, saj smo se v njem prepoznali vsi. Sledil je delovni vikend, ko smo v nekoliko širši prvotni zasedbi, z Ano in Petro (ob tej priložnosti hvala za njun doprinos), načrtovali, analizirali, snovali in oblikovali vse možnosti. Tako se je izoblikovala ideja oziroma okvirna zasnova, ki pa brez realizacije še vedno ostaja zgolj ideja. Odločena sva bila to spremeniti," je za 24ur.com pojasnil grafični oblikovalec Blaž Rat, drugi del ekipe, ki se je kmalu zatem lotila ustvarjanja aplikacije APPEAK.

Aplikacija Appeak FOTO: Appeak icon-expand

A čeprav je bila ideja kmalu izoblikovana, je razvoj same aplikacije trajal več kot pet let. Predvsem zato, ker je bil to njun hobi projekt, ki sta se mu posvečala v prostem času. A ne le za računalnikom, pač pa tudi na terenu, v hribih. "Za aplikacijo je v tem smislu prehojena že precej dolga pot, z nešteto vloženimi urami, preživetimi ob popoldnevih in vikendih, namenjenih načrtovanju, testiranju in razvoju aplikacije ter urejanju podatkov. Štetje kilometrov in ur sva že zdavnaj pustila za sabo, zato bi to lažje merila v potrpežljivosti najinih boljših polovic. APPEAK je tako najin sopotnik že dalj časa v hribih. Sva hribovca po srcu in rada hodiva v hribe predvsem zase, ob tem pa zbirava še podatke, ki so uporabni za aplikacijo," pravita ustvarjalca aplikacije. Že v fazi zasnove aplikacije sta izvedla številne intervjuje s pohodniki in s tem pridobila uvid v njihove težave in izzive na poti v hribe in gore. Kako deluje APPEAK? Aplikacijo si lahko na svojo mobilno napravo brezplačno naložijo tako uporabniki iOS kot Android sistema. Uporabniki si na začetku oblikujejo osebni pohodniški profil in rezultate iskanja prilagodijo lastnim potrebam in zmožnostim. Med drugim izberejo, ali se želijo odpraviti na lahke, zahtevne ali zelo zahtevne poti; na kako visoke hribe se običajno odpravijo; koliko časa trajajo njihovi pohodi ter kakšno pohodniško opremo uporabljajo (osnovna, napredna, pro). Nato lahko izbirajo še med tem, ali se želijo odpraviti na družinski izlet, na pohod s psom, ali si želijo, da je na vrhu koča, kjer se lahko okrepčajo, in številnimi drugimi možnostmi. S tem aplikacija pomaga najti pravo ravnovesje med fizično pripravljenostjo pohodnika in zahtevnostjo poti.

Aplikacija, ki temelji na javno dostopnih podatkih ter na vsebinah, ki jih prispevajo uporabniki, je na voljo v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. V pripravi pa so še drugi jeziki, saj je cilj nagovoriti in ustrezno informirati tudi vse druge tuje govoreče obiskovalce slovenskih hribov in gora.

Nato lahko uporabniki v aplikaciji pobrskajo po predlaganih hribih in preverijo, koliko časa v povprečju potrebuje pohodnik do vrha, kakšna je višinska razlika, in katero opremo potrebuje. Izris poti na 2D- in 3D-zemljevidih in navigacija pa pomagata spremljati potek poti od izhodišča do cilja. Na vrhu pa bodo lahko pohodniki svoj podvig z digitalnim žigom za vedno zabeležili v svoj pohodniški digitalni dnevnik. "Aplikacija na prvo mesto postavlja dobro informiranost in varnost, saj poleg osnovnih informacij o izhodiščih, poteh in vrhovih, kot so nadmorska višina, število in zahtevnost poti, čas hoje in višinska razlika, ponuja tudi aktualizirane podatke o vremenskih razmerah in seznam obvezne pohodniške opreme, ki jo potrebujete," sta poudarila ustvarjalca aplikacije.

