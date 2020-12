AppGallery najljubša trgovina z aplikacijami Cirila Komotarja

Vsi, ki spremljate najbolj popularnega slovenskega vlogerja Cirila Komotarja in njegovo Komotar minuto veste, da vsebino za svoje vloge posname in zmontira na pametnih telefonih. Pravi, da kar potrebuje pišče v AppGallery, tretji največji trgovini z aplikacijami na svetu, ki domuje na Huawei telefonih z Huawejevimi mobilnimi storitvami, kot so telefoni serije P40 in P Smart 2021.

Za tiste, ki ne poznate Cirila Komotarja naj povemo, da je že dolgo eden ključnih članov slovenskega avtomobilskega novinarstva. Pred štirimi leti je po letih izkušenj v avtomobilističnih spletnih in tiskanih medijih preskočil med youtuberje. Do danes je posnel že skoraj 850 vlogov, med njimi je več takšnih z preko 100.000 ogledi. Pravi, da je cesta njegov dom, zelo veliko se vozi, okoli 1500 kilometrov na teden kar znese do 80.000 kilometrov na leto. Letno opravi tudi okoli 70 poletov na različne novinarske predstavitve v tujino, kar pomeni, da pogosto ni v udobju doma in kot pravi je Huawei P40 Pro njegovo orodje, da ostane povezan.

Ne boste se izgubili ali zataknili v koloni Značilnost pametnega telefona P40 Pro so Huaweijeve mobilne storitve (HMS), v okviru katerih igra pomembno vlogo trgovina AppGallery z bogatim naborom uporabnih aplikacij. Začenši z najbolj osnovno. Zemljevidi (Petal Maps) so osnova sodobnega nomada, saj vas prijetno in predvsem natančno pripeljejo do cilja. Vodijo vas, ko ste v vozilu ali peš, prikazujejo podatke o razmerah na cesti in, kar je občasno še pomembnejše, bližnje črpalke za gorivo, trgovine, restavracije, kulturne znamenitosti in tako naprej. Petal Maps nudijo čisto vse, kar od tovrstne aplikacije pričakujete, ker pa delujejo v ekosistemu Huaweijevih mobilnih storitev, to počno varneje in brez posega v vašo zasebnost.

Med vožnjo po Sloveniji vas bo, tako kot je Cirila, navdušila aplikacija DarsPromet+, saj boste po njeni zaslugi vedno na tekočem z aktualnim dogajanjem na cestah. Vsebuje namreč več podatkov od »Zemljevidov«, saj je njen namen drugačen in bolj informativen. Pregledujete lahko opozorila o delih na cestah, ki so odločilna za načrtovanje poti ali pa poleti podatke o stanju na mejnih prehodih, na podlagi katerih se odločate, kdaj odriniti od doma. Vsekakor izredno uporabna aplikacija za vsakega voznika.

Imejte finance ves čas pod nadzorom Ko je Ciril Komotar na poti, potrebuje še celo vrsto drugih silno uporabnih aplikacij. Med njimi so izrednega pomena bančne in aplikacije za mobilno plačevanje. S pomočjo aplikacije za mobilno bančništvo NLB Klikin je vedno na tekočem glede svojih financ, a vam tega ne bo pokazal, saj gre za zelo varno in zasebna stvar. Z mobilno banko lahko položnico enostavno slikate in plačate z enim klikom. Prav tako pa lahko opravite številne druge storitve, med drugim spremljate stanje na računu, dvignete limit na plačilni kartici in celo sklenete hitri kredit. V bančnih aplikacijah najdete tudi informacije o bližnjih bančnih poslovalnicah in vse nujne kontaktne podatke vaše banke, če bi jih kdaj rabili.

Enako pomembna je za Cirila mobilna denarnica mBills.si, kajti ta mu med drugim omogoča, da kupljeno plača s pametnim telefonom, zato mu je popolnoma vseeno, če kdaj pozabi denarnico doma. Omogoča pa tudi varno plačevanja na spletu, kajti nudi vam možnost uporabe debetne kartice, ki omogoča, da zapravite le toliko denarja, kot ga imate na računu. Da tudi brez avtomobila pravočasno prispete na cilj! Čeprav se najbolje počuti za volanom avtomobila, tudi on potrebuje drugo prevozno sredstvo. Kadar dežuje in nima avtomobila, po opravkih ne more s kolesom ali rolko. Takrat najraje poseže po aplikaciji TaxiMetro Ljubjana. Daje mu namreč nadzor nad časom, saj na zemljevidu natančno vidi, kje so prosta vozila in koliko časa bo moral čakati. Zaradi tega je brezskrben, saj ve, da mu taksija ne bo treba iskati in tako ne bo zamudil pomembnega srečanja.

