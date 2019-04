April nam bo v prihodnjih dneh pokazal svoj pravi obraz

Teden, ki je pred nami, bo vremensko precej pester. Ponedeljek in torek nam še prinašata razmeroma sončno in toplo vreme, v sredo pa bomo vstopili v obdobje bolj spremenljivega vremena. Prešlo nas bo več front, ob katerih bo lahko tudi grmelo. Izrazitejšega in dolgotrajnega padca temperatur ne pričakujemo, saj bodo nad nami prevladovali južni vetrovi.

Če izvzamemo hladna jutra, je bil pravkar končani marec vremensko zares prijeten, saj nas je ob popoldnevih razvajal s sončnim in toplim vremenom. Bil je za približno 2 stopinji Celzija toplejši od dolgoletnega povprečja, prinesel pa nam je tudi okoli 190 ur sončnega obsevanja. Po podatkih Agencije za okolje so še več sončnih ur našteli na Primorskem, na Letališču Portorož kar 244. Z aprilom vstopamo v obdobje bolj spremenljivega vremena. FOTO: Dreamstime V prihodnjih dneh bo k nam dotekal postopno vse bolj vlažen zrak, zato se bo vreme počasi začelo spreminjati. Prek srednje in vzhodne Evrope se bo danes pomikala hladna fronta, ki večjega vpliva na vreme pri nas ne bo imela. Po sončnem jutru se bo oblačnost nad Slovenijo nekoliko povečala, a bo v večjem delu države danes še prevladovalo sončno vreme. Bolj oblačno bo v gorskem svetu severne Slovenije, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ki bo nekoliko izrazitejši, kot je bil pretekle dni. Najtopleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 22 stopinj Celzija. Drugod bo 19 ali 20 stopinj Celzija. Najmanj, a še vedno prijetnih 17 stopinj Celzija, bo na Gorenjskem. Vreme za današnje popoldne FOTO: POP TV Kakšni so obeti za prihodnje dni? V nadaljevanju tedna se bo nad zahodno polovico Evrope poglobila izrazita višinska dolina hladnega zraka. Ker bo Slovenija na njenem vzhodnem robu, bo nad nami pihal topel in vlažen jugozahodnik, ki nam bo v drugi polovici tedna prinašal oblake in dež. Pred vremensko spremembo lahko jutri pričakujemo izmenjavanje sončnih in bolj oblačnih obdobij. Dopoldne bo več oblakov na vzhodu, popoldne pa v hribovitem svetu zahodne Slovenije. V sredo se bodo oblakom pridružile manjše padavine. Te bodo zajele predvsem zahodne in osrednje kraje, medtem ko bo na vzhodu še vztrajalo sončno in precej toplo vreme. Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV V četrtek se bodo padavine okrepile in postopno razširile nad vso državo. Možne bodo tudi nevihte. Čez dan bo še razmeroma toplo, v noči na petek pa nas bo preplavil hladnejši zrak. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Podrobneje o vremenu v vašem kraju.