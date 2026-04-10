April ob morju za 142 € na noč: oddih s savno, bazeni in mediteranskim ritmom v LifeClass Portorož

V LifeClass Hotels & Spa Portorož so za obdobje od 7. aprila do 13. maja pripravili privlačen paket, ki velja izven izbranih prazničnih datumov. Gostje ob minimalnem bivanju dveh noči uživajo v polpenzionu, vsak dan prejmejo 2 uri v Sauna Parku , vključena pa sta tudi kopalni plašč in kopalna brisača. Paket dodatno vključuje še 15 % popust na masaže ter dostop do bazenov Sea Spa in termomineralnih bazenov. Cena znaša 142 € na noč za sobo, akcija pa velja do 21. aprila.

Ko se velikonočni prazniki in šolske počitnice umaknejo, Portorož pokaže svoj najbolj prijeten obraz. Manj vrveža, več miru, dolgi sprehodi ob morju, kava na soncu in občutek, da si lahko človek končno vzame čas zase. Prav zato je april idealen za kratek oddih v dvoje ali sproščene dni, namenjene dobremu počutju.

Posebnost oddiha v LifeClassu ni le ugodna cena, temveč predvsem občutek, da je vse na dosegu roke. Resort tik ob morju združuje kar 10.000 m termalnih površin, bazene z ogrevano morsko in termomineralno vodo ter Sauna Park s sedmimi savnami, ledeno jamo, tepidarijem in masažnim bazenom. To je prostor, kjer se telo ogreje, misli umirijo in dan dobi počasnejši, prijetnejši ritem.

Oddih v Portorožu pa ni namenjen le počitku. Gostje lahko svoj dan dopolnijo z aktivnostmi programa Act-ION na svežem morskem zraku, od lahkotnega gibanja do dihalnih vaj, ali pa se odpravijo na sprehod do bližnjega Pirana, ki v pomladnih dneh še posebej očara. Za prijeten zaključek dneva vabijo tudi v Café Central, kjer se ob kavi ali sladkem premoru obmorski dan zaokroži v lahkotno doživetje.

To je ponudba za vse, ki si želijo aprila ujeti nekaj dni topline, miru in dobrega počutja ob morju. Brez dolgih poti, brez prenatrpanih terminov, z dovolj prostora za sprostitev, regeneracijo in majhne užitke, ki naredijo največ.