Aprila 4,1 odstotka manj brezposelnih kot marca

Na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo konec aprila registriranih 58.081 brezposelnih. To je 4,1 odstotka manj kot marca in 26,7 odstotka manj kot aprila lani. Gre za najnižjo brezposelnost po letu 1990, so navedli na zavodu.

icon-expand Zavod za zaposlovanje FOTO: Bobo Aprila se je na zavod na novo prijavilo 4098 ljudi, kar je 5,1 odstotka manj kot marca in 5,3 odstotka več kot aprila lani. V primerjavi z lanskim aprilom se je prijavilo 11,4 odstotka več iskalcev prve zaposlitve. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 62.808 brezposelnih ljudi, kar je 26,4 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2021. Povpraševanje po delavcih se je v tem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 40,1 odstotka. Delodajalci so zavodu sporočili 59.617 prostih delovnih mest, največ so povpraševali po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.