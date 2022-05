Aprila osemkrat več turističnih prenočitev kot aprila lani

Od tega je nekaj manj kot 159.000 domačih gostov ustvarilo skoraj 396.000 prenočitev, to pa je 52 odstotkov več kot v aprilu turistično rekordnega leta 2019. Tujih turistov pa so aprila v Sloveniji našteli blizu 219.000, skupno so prenočili približno 533.000-krat. To je 33 odstotkov manj kot aprila 2019, je danes sporočil statistični urad.

Med tujci so prevladovali Avstrijci, ti so ustvarili 14 odstotkov prenočitev vseh tujih turistov. Sledili so turisti iz Nemčije in Italije (iz vsake po 13 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov), nato pa turisti iz Srbije (šest odstotkov), Madžarske in Hrvaške (po pet odstotkov).