Stranke so že začele s pripravami na troje volitev, najprej na državnozborske, ki bi lahko bile predvidoma 24. aprila. V SDS in Novi Sloveniji pravijo, da so nanje že zdaj pripravljeni, a koalicija želi do pomladi izpeljati še nekaj projektov. V koaliciji KUL pa so prepričani, da bodo državljani na volitvah odločali, ali bo Slovenija sploh še ostala demokratična država. Obojim sicer lahko karte pošteno premešajo novi obrazi.

Trenutek resnice se bliža, a pred odgovorom na vprašanje, kdo bo od konca aprila naprej krojil slovensko politiko, nas čakajo še napeti predvolilni tedni. "Komaj čakamo da bodo volitve," pove Dejan Židan. Andrej Vizjak danes pravi, da se iz politike verjetno umika:"Nikoli ne reci nikoli, zato tudi sam več te besede ne bom uporabil, vendar nameravam izkoristiti še kak drug izziv za preostanek svojega delovnega obdobja," medtem pa si bo ta vrata marsikdo še želel odpreti. icon-expand Andrej Vizjak FOTO: Bobo Še nas očitno čakajo prestopi: naslednji teden naj bi ga v LMŠ napovedal nepovezani poslanec Jurij Lep, v stranko Aleksandre Pivec prestopa PR-ovec poslanske skupine DeSUS Dejan Cesar, drugi teden naj bi vendarle nastala tudi nova stranka Liberalni demokrati. Največ nemira je na političnem prizorišču sicer sprožil Robert Golob, ki prihodnji četrtek pripravlja novo tribuno v Mariboru, sestal naj bi se tudi s predstavniki KUL-a. "Pogovori potekajo, prav pa je, da operativnih stvari ne razlagam, naj se prvo pogovorijo in dogovorijo ter potem predstavijo rezultati pogovorov," pove Židan. "Mislim, da bo jasna opredelitev vseh strank, ki se danes samooklicujejo za sredino oziroma nadstrankarsko stranko, ali bo njihovo sodelovanje s KUL-om ali z SDS-om. Ker druga koalicija ne bo možna po nobeni matematiki," pravi Jernej Pavlič, generalni sekretar stranke SAB. Marjan Šarec dodaja: "Mislim, da bo to pravzaprav največji referendum po plebiscitu. Aprila se bo odločalo o tem, v kakšni državi bomo živeli in ali bomo dovolili, da k nam pride orbanizacija ali bomo šli nazaj na normalna demokratična pota." Zdajšnja manjšinska koalicija s pomočjo posamičnih poslanskih glasov sicer že nekaj časa izpelje večino tistega, kar si zada, razen posamičnih projektov, denimo vzpostavitve demografskega sklada. Bodo to še poskušali? Janez Cigler Kralj pravi: "Glede demografskega sklada realno politično vidimo, da v parlamentu zaenkrat ni bilo dovolj podpore, tako da trenutno to gotovo ni na mizi." Kaj natančno še bo prioriteta do konca mandata, bo koalicija pretresala prihodnji petek na sestanku, za katerega je vabilo danes pomotoma prišlo na naslov vseh poslancev. Več kot očitno je iz njega jasno, da premier Janša še močno računa na DeSUS, manjšinska poslanca in SNS. Kot poroča nacionalna televizija, pa naj bi Janša na sestanek povabil vse poslance koalicije in poslance, ki podpirajo trenutno vlado.