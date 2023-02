Aprila višji zneski za otroški dodatek in državne štipendije

A ker se je zvišala tudi meja dohodkovnega razreda, bi lahko družina, ki je zdaj na meji dohodkovnega razreda, prejela še višji znesek, a ga do preteka veljavne odločbe ne bo. Meja za 3. dohodkovni razred je bila zdaj od 334,65 evra do 401,58 evra, po novem pa bo od 369,12 evra do 442,94 evra, kar je dobrih 34 evrov več. Torej, upravičenec, ki je zdaj 2. dohodkovni razred zgrešil za 30 evrov, bi tako po novem padel v 2. dohodkovni razred in bi prejemal 244 evrov otroškega dodatka, kar je 60 evrov več na mesec, na leto pa kar 720 evrov. A kot smo že omenili, bo CSD o uvrstitvi v dohodkovni razred upravičenca odločal šele, ko mu poteče zdaj veljavna odločba.

Če ima posameznik oz. družina veljavno odločbo npr. o otroškem dodatku ali znižanem plačilu vrtca do 31. avgusta, se dohodkovni razred ne bo ponovno preveril, pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu. Se bodo pa zneski avtomatično zvišali meseca marca. To pomeni, da bo družina z dvema otrokoma, ki je trenutno v 3. dohodkovnem razredu in prejema 169 evrov otroškega dodatka na mesec, po novem prejemala 184 evrov na mesec.

S 1. januarjem so se skladno z zakonom uskladile dohodkovne lestvice za ugotavljanje upravičenosti do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije šolske prehrane. Uskladitve bodo sicer začele veljati s 1. marcem oziroma bodo takrat začele veljati le za vloge, vložene februarja. Kaj to pomeni? Če imate doma že odločbo za otroški dodatek ali znižano plačilo vrtca, se šteje, da je bilo o vaši pravici že odločeno, zato CSD o njej ne more ponovno odločati, razen, če uveljavljate spremembe.

Sicer pa na pristojnem ministrstvu pojasnjujejo, da se bo s 1. marcem izvedla tudi uskladitev otroškega dodatka in državne štipendije, ter da se bodo višine teh na nove zneske uskladile avtomatično, izplačane pa bodo aprila.

Se bo pa s 1. marcem izvedla tudi uskladitev osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je podlaga za izračun meje osnovnega preživetja za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, in sicer se bo posamezniku, če je že upravičen do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, marca dodatek oziroma pomoč avtomatično ustrezno zvišala. Če pa oseba denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka še nima priznanega ali dodeljenega z odločbo CSD, se ji bo višina in cenzus dvignil s 1. aprilom oziroma že na podlagi vloge, ki jo bo vložila od marca naprej.

Kot še pojasnjujejo na ministrstvu za delo, obstaja tudi nekaj izjem, in to sta pravica do subvencije malice za učence in dijake ter subvencije kosila za učence. Za ti pravici velja, da so na podlagi vsakoletne uskladitve mej dohodkov do subvencije malice oziroma kosila upravičeni učenci oziroma dijaki, pri katerih je povprečni mesečni dohodek, ugotovljen z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Če je pred uskladitvijo povprečni mesečni dohodek presegal predpisano dohodkovno mejo in zato do subvencije malice oziroma kosila niso bili upravičeni, bodo lahko po uskladitvi uvrščeni v ustrezen nižji dohodkovni razred. Njim za upravičenost do subvencije šolske prehrane ni treba vložiti nove vloge oziroma posebne vloge za subvencijo šolske prehrane, saj ministrstvo za delo na podlagi že ugotovljenega dohodka družine iz veljavne odločbe za otroški dodatek ali državno štipendijo učenca oziroma dijaka uvrsti v nov dohodkovni razred in s tem s 1. marcem na novo odloči o upravičenosti do subvencije šolske prehrane.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podatek posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki obvesti šole. Stranke bodo o uvrstitvi v nov dohodkovni razred in o upravičenosti do subvencije šolske prehrane obveščene po pošti z obvestilom, poslanim s strani centrov za socialno delo, so še pojasnili na ministrstvu.

Se pa vsako leto v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin uskladijo tudi preživnine ter nadomestila preživnin. Glede na rast cen v letu 2022, ki je bila 10,3-odstotna, je bil pripravljen Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2023. V skladu s tem se bodo s 1. 2. 2023 uskladile preživnine ter nadomestila preživnin, pri čemer je odstotek uskladitve preživnin odvisen tudi od tega, kdaj je bila preživnina določena ali dogovorjena, še sporočajo s pristojnega ministrstva.