Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Dobre zgodbe

Aprilski heroji: Pogum, ki je rešil številna življenja

Ljubljana, 29. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
thumbnail

Vojne, krize, slabe novice ... včasih se zdi, da dobrih zgodb skoraj ne slišimo več. Pa vendar so tukaj – čisto blizu nas. In april jih je prinesel kar nekaj. Od voznika kavalirja, ki je turistko z alergijskim napadom odpeljal do urgence, do policistov, ki so pomagali pri nujni poti v porodnišnico, in drugih dejanj, ki dokazujejo, da sta tudi v najtežjih časih pogum in srčnost še kako prisotna. To so aprilski heroji.

Življenje se lahko v trenutku obrne na glavo. In prav takrat pogosto spoznamo, da je sreča lahko res tudi v nesreči. Tako je prejšnji vikend turistka v središču Ljubljane v eni od restavracij nenadoma doživela alergijsko reakcijo. Stanje se je hitro začelo slabšati, zato je lastnik restavracije poklical kavalirja.

"Ko sem prišel na Vodnikov trg, sem takoj opazil, da ima dekle resne težave. Takoj smo se odpeljali proti UKC-ju, v približno treh ali štirih minutah smo bili na urgenci," je dogodek opisal voznik kavalirja Dejan Hajdin.

Direktor LPP Rok Vihar je dodal, da so iz UKC-ja prejeli odziv, da bi v primeru petminutne zamude turistki težko še pomagali. "Situacija je bila res zelo resna," je poudaril.

Po zdravljenju se je turistka obema tudi osebno zahvalila za hiter prevoz in klic, ki ji je rešil življenje. Takšnih zgodb pa ni malo.

V začetku aprila je zazvonil telefon 113 na območju Celja. Nekaj po 16. uri je zaskrbljeni oče policiste obvestil, da v vozilu prevaža sedemmesečnega otroka v hudi dihalni stiski, in prosil za pomoč pri čim hitrejšem prihodu v bolnišnico.

Minute so tekle, promet pa je stal. Policisti so nemudoma zaprli križišča in družini omogočili neoviran prevoz skozi prometno gnečo.

"Ravno je bila največja konica, ljudje so se vračali iz služb, cesta iz Šentjurja proti Celju je zelo obremenjena. Na srečo so bili policisti takoj na kraju in so situacijo hitro rešili," je povedal Andrej Pečnik, pomočnik komandirja PP Šentjur pri Celju.

Policist Vedran Petrovič je dodal, da je bilo v takšnih trenutkih prisotnega ogromno adrenalina. "Še posebej, ko pomisliš, da imaš doma otroka približno enake starosti, takrat vse skupaj doživiš bolj osebno," je dejal.

Pozneje je oče policiste tudi poklical, se jim zahvalil in sporočil, da je z dečkom vse v redu.

"Vsaka zgodba, v kateri lahko pomagamo občanom, nam veliko pomeni, še posebej, če se konča srečno," je poudaril vodja OKC PU Celje Boštjan Žaberl.

Srečen razplet je imela tudi pot para iz okolice Nove Gorice proti porodnišnici v Postojni. Porod se je začel prej, časa pa je hitro zmanjkovalo. Ko je postalo jasno, da brez pomoči ne bo šlo, sta poklicala policijo.

Zaradi varovanja življenja in zagotavljanja čim hitrejšega prihoda do nujne zdravstvene oskrbe je policija odredila spremstvo patruljnega vozila. V spremstvu so varno prispeli do porodnišnice, nekaj ur pozneje pa se je otrok rodil brez zapletov.

Že naslednji dan so novogoriški policisti posredovali znova. "Na kraju se je ustavil tudi 55-letni voznik tovornega vozila, državljan Srbije, ki je imel hude zdravstvene težave," je povedal Dean Božnik iz PU Nova Gorica. Močno ga je stiskalo v prsih, zato so bili nemudoma poklicani reševalci. Ti so ga oskrbeli in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Ko gre torej za življenje, šteje vsaka sekunda in včasih tudi sam pogum. To je dokazal tudi policist Alan Podržaj, ki je ob klicu o ženski na tirih ukrepal brez oklevanja in jo v zadnjem trenutku potisnil stran od tirov ter ji rešil življenje.

Prve občinske volitve v Gazi po dveh desetletjih

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677