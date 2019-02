Aprilski tekaški spektakel v Banja Luki

S štarta polmaratonske dirke štartajo tudi tekači dirk na 10 in 5 km, kateri bodo tekli na krajši stezi, ali do istega cilja – trdnjave “Kastel”!

Steza RMC Banja Luka Half Marathon-a, ki je na programu 20. aprila, poteka ob najlepših Banjaluških alejah in parkih, modernih naseljih, starih delih mesta vse do najlepšega zgodovinskega simbola Banja Luke – trdnjave “Kastel”.

Stene Banjaluške trdnjave pričajo o bogastvu kultur, ki so se stoletja mešale na tem območju, katere pa tudi danes čez “Vivia Run&More Weekend” festival pišejo zgodovino. Trdnjava bo tudi tega aprila postala moderna športna arena, edukacijski forum, kraj zbiranja, druženja in povezovanja ljudi iz vseh delov sveta.

To leto organizatorji prvič v Bosni in Hercegovini pripravljajo tudi eno najrazburljivejših dirk pod imenom “Color Fun Run”, z organizacijo tega zabavnega tekmovanja pa se praznuje začetek spomladi, ljubezen in prijateljstvo.

Najbogatejši tekaški paket v regiji

Udeleženci “Run&More Weekend” festivala in RMC Banja Luka polmaratona, v svojih tekaških paketih bodo najdli številna presenečenja, katera organizatorji pripravljajo s pomočjo zvestih prijateljev in sponzorjev dogodka. Uradni športni sponzor festivala in polmaratona to leto je podjetje Sport Vision in njihov brend Nike. Tekaški paketi so prilagojeni možnostimi vseh tekačev, organizator tega leta pa ponuja tudi opcijo posebne izbire stvari iz tekaških paketov.

Prijavite se na eno od dirk RMC Banja Luka polmaratona in pravočasno zagotovite najbogatejši tekaški paket v regiji!

Edukacijski forum

Predavanja, panel razprave in delavnice so še en segment po katerem se “Vivia Run&More Weekend” festival razlikuje od drugih podobnih dogodkov. Edukacijski del festivala “EDU Coaching Forum je oblikovan za trenerje teka, fitnes in kondicijske trenerje, študente in učitelje telesne vzgoje, učitelje joge, fizioterapevte, nutricioniste, tekače in vse tiste, ki želijo izpopolniti svoje znanje in aktivnejše delajo na izboljšanju rekreativnega športa in športa na splošno.

Nekateri izmed najbljših regionalnih strokovnjakov bodo obiskovalce tudi to leto seznanili s številnimi temami, ki se nanašajo na rekreativni šport. Udeleženci bodo izvedeli vse o pravilni prehrani, kondicijskimi pripravami, preprečevanju poškodb in številnimi drugimi temami, ki so pomembne za začetnike in pa tudi za napredne rekreativce in športnike.

Istočasno z EDU Coaching Forum, trdnjava “Kastel” bo tudi to leto gostila proizvajalce športne opreme, športne in rekreativne klube, organizatorje dirk in ostalih športnih manifestacij v okvirju EXPO – sejma športa.

