Seja sveta za nacionalno varnost: Šarec zadržan do Pahorjevega predloga

Po sinočnjem zadržanem prvem odzivu predsednika vlade, da bo zaradi spora med Knovsom in Sovo še premislil o sklicu sveta za nacionalno varnost, je Marjan Šarec do predloga Boruta Pahorja tudi danes ostal skrivnosten. "Od včeraj se ni spremenilo nič bistvenega do danes. Tako, da težko komentiram to zadevo."

Ker bodo morali obveščevalci in njihovi parlamentarni nadzorniki kljub konfliktu sodelovati še naprej, se sestanek za skupno mizo zdi pametna ideja tudi nekdanjemu direktorju vojaških obveščevalcev. Pri tem pa po mnenju našega sogovornika, sicer tudi člana strateškega sveta NSi, nikar ne gre izgubiti širše slike. V spornem poročilu namreč kljub hrvaškim spinom ni kakšnih pretresljivih novosti. "Iz dokumenta jasno izhaja, da kompromitacija arbitraže ni bila načrtna. Da si Slovenija ni želela kompromitacije arbitraže in da je do kompromitacije prišlo zaradi samovolje posameznikov," pravi Boštjan Perne.