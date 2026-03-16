Arčon: Nihče ni vplival na ministre pri glasovanju o tožbi proti Izraelu

Če bi se Slovenija tej tožbi pridružila, bi po oceni Mateja Arčona zgolj podaljšali postopke, mednarodno sodišče pa bo po drugi strani o tožbi odločalo, ne glede na to, ali se ji Slovenija pridruži ne, je dejal na današnji novinarski konferenci Gibanja Svoboda.

Dodal je, da je bila vlada vselej jasna pri stališču, da je politika izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in Izraela izvajala genocid. Razprava je bila po njegovih besedah sicer zaupna in čustvena, vsak minister se je odločil po svoji vesti, večina pa je bila proti pridružitvi tožbi.