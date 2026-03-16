Slovenija

Arčon: Nihče ni vplival na ministre pri glasovanju o tožbi proti Izraelu

Ljubljana, 16. 03. 2026 15.08 pred 29 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA Ti.Š.
Matej Arčon

Podpredsednik vlade Matej Arčon je zatrdil, da ni nihče vplival na kateregakoli ministra ali ministrico pri glasovanju o tem, ali naj se Slovenija pridruži tožbi proti Izraelu. Arčon trdi, da bi pridružitev Slovenije postopke zgolj podaljšala. Slovenija sicer ostaja pri stališču, da se je v Gazi dogajal genocid, je dejal.

Če bi se Slovenija tej tožbi pridružila, bi po oceni Mateja Arčona zgolj podaljšali postopke, mednarodno sodišče pa bo po drugi strani o tožbi odločalo, ne glede na to, ali se ji Slovenija pridruži ne, je dejal na današnji novinarski konferenci Gibanja Svoboda.

Dodal je, da je bila vlada vselej jasna pri stališču, da je politika izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in Izraela izvajala genocid. Razprava je bila po njegovih besedah sicer zaupna in čustvena, vsak minister se je odločil po svoji vesti, večina pa je bila proti pridružitvi tožbi.

Preberi še Tožba proti Izraelu: Slovenije ne bo zraven

S tem se je Arčon odzval na besede predsednika SDS Janeza Janše, ki se je v sobotni izjavi spraševal, ali je vlada spremenila stališče glede pridružitve tožbi proti Izraelu zaradi pritiskov, pri čemer se je skliceval na besede zunanje ministrice Tanje Fajon, ki je priznala, da je bilo zunanjih pritiskov precej. "To suverena država ne dela. Mogoče so se 'zdilali' zato, da kakšni posnetki ne bodo objavljeni," je dejal Janša.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
16. 03. 2026 15.31
Govorijo nekaj naredijo po svoje, tako kot s posnetki. Lahko so nezakonito posneti ampak vsebina je resnična. So pa res te levnuhinje naivne ali pa mogoče požrešne in to se jim sedaj maščuje.
tech
16. 03. 2026 15.20
"večina pa je bila proti pridružitvi tožbi" torej se mi ji zdi to ok in sprejemljivo, glede na to, da so odločil po svoji vesti. Kako nizko smo padli, če imajo vladajoči tako vest.
deny-p
16. 03. 2026 15.16
Torej se bodo naknadno pridružili al kako....??? Siser pa podpihujete, kako JJ podpira trampa in izrajel, vi pa ne veste, kaj bi....
