Arčon: Nihče ni vplival na ministre pri glasovanju o tožbi proti Izraelu

Če bi se Slovenija tej tožbi pridružila, bi po oceni Mateja Arčona zgolj podaljšali postopke, mednarodno sodišče pa bo po drugi strani o tožbi odločalo, ne glede na to, ali se ji Slovenija pridruži ne, je dejal na današnji novinarski konferenci Gibanja Svoboda.
Dodal je, da je bila vlada vselej jasna pri stališču, da je politika izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in Izraela izvajala genocid. Razprava je bila po njegovih besedah sicer zaupna in čustvena, vsak minister se je odločil po svoji vesti, večina pa je bila proti pridružitvi tožbi.
S tem se je Arčon odzval na besede predsednika SDS Janeza Janše, ki se je v sobotni izjavi spraševal, ali je vlada spremenila stališče glede pridružitve tožbi proti Izraelu zaradi pritiskov, pri čemer se je skliceval na besede zunanje ministrice Tanje Fajon, ki je priznala, da je bilo zunanjih pritiskov precej. "To suverena država ne dela. Mogoče so se 'zdilali' zato, da kakšni posnetki ne bodo objavljeni," je dejal Janša.
