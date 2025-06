Arčon o romskih vprašanjih: Vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti

Kot je dejal podpredsednik vlade Matej Arčon, ga je sicer novica, da so v Ribnici v soboto fizično napadli župana Sama Pogorelca, policistko in mladoletnika, pretresla. "Zavedamo se položaja, v katerem se je znašel predstavnik lokalne skupnosti. Tematika je občutljiva, zato je potrebne veliko strpnosti, miru in hkrati razumevanja," je dejal.

Tako kot mora vlada postoriti določene zadeve, predvsem kar se tiče sprejetja različnih aktov in ukrepov, jih morata po njegovih besedah postoriti tudi lokalna skupnost in družba kot taka.

"Iskreno si resnično želim, da bi to tematiko tudi v nadaljevanju v nekem strpnem dialogu peljali v pravo smer," je še dejal.