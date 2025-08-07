Arčon poziva k preiskavi: obsodil nov nespodoben napis na slovenskem konzulatu

"V mislih smo s Slovenci v Italiji, še posebej s tržaškimi rojaki, in jim izražamo vse naše sočutje in solidarnost. Vrata urada za Slovence v zamejstvu in po svetu so vedno odprta za vse, ki bi potrebovali podporo in pomoč. Še vedno verjamem, da so ti grdi napisi delo posameznikov in ne izraz vzdušja in miselnosti v obmejnem prostoru," je povedal Matej Arčon.
Kljub temu meni, da je treba take ekscese jemati resno in jih tudi temeljito preiskati. Prav tako se je zahvalil predsedniku dežele Furlanija - Julijska krajina (FJK) Massimilianu Fedrigi za izraženo podporo in ga prosil, naj spremlja razvoj dogodkov. "Pričakujemo, da bo policijska preiskava hitra in učinkovita ter da bo javnost seznanjena z izsledki," je dodal.
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je še sporočil, že drugi tak incident "očitno kaže, da so v mestu posamezniki, ki želijo ogroziti težko doseženo razumevanje in sožitje". Ob tem je opozoril, da so tovrstni napisi žaljivi za Slovenijo in vse Slovence ter še posebej boleči za slovensko narodnostno skupnost v Italiji.
Ob predsedniku dežele in nekaterih političnih predstavnikih v Italiji so obžalovanje ob incidentu izrazili tudi italijanski veleposlanik v Ljubljani in predstavniki italijanske narodnostne skupnosti v Sloveniji. Slednje kaže, da prebivalci obmejnega prostora zavračajo ekstremizem in verjamejo v kulturo dialoga in sodelovanja, je še sporočil urad.
Na vhodu slovenskega generalnega konzulata v Trstu so v sredo neznanci nalepili napis "Consolato della corruzione" (Konzulat korupcije). Policija naj bi storilcem že prišla na sled. Pred tem so tam v torek prilepili plakat, na katerem je pisalo "Consolato dei Slavi di merda" (Konzulat usranih Slovanov oz. Slovencev).
Na konzulatu so po prvem incidentu obvestili policijo, sledil je niz obsodb napisa. Da gre za nedopusten napad na slovensko avtohtono narodno skupnost v Italiji in na Slovenijo, je povedala predsednica republike Nataša Pirc Musar.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.