Arčon poziva k preiskavi: obsodil nov nespodoben napis na slovenskem konzulatu

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je obsodil nov nespodoben napis, ki so ga v sredo neznanci nalepili na vhodu slovenskega generalnega konzulatu v Trstu. Opozoril je, da je treba take ekscese jemati resno ter pozval k temeljiti preiskavi in ukrepanju.

"V mislih smo s Slovenci v Italiji, še posebej s tržaškimi rojaki, in jim izražamo vse naše sočutje in solidarnost. Vrata urada za Slovence v zamejstvu in po svetu so vedno odprta za vse, ki bi potrebovali podporo in pomoč. Še vedno verjamem, da so ti grdi napisi delo posameznikov in ne izraz vzdušja in miselnosti v obmejnem prostoru," je povedal Matej Arčon. Kljub temu meni, da je treba take ekscese jemati resno in jih tudi temeljito preiskati. Prav tako se je zahvalil predsedniku dežele Furlanija - Julijska krajina (FJK) Massimilianu Fedrigi za izraženo podporo in ga prosil, naj spremlja razvoj dogodkov. "Pričakujemo, da bo policijska preiskava hitra in učinkovita ter da bo javnost seznanjena z izsledki," je dodal.

Matej Arčon FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je še sporočil, že drugi tak incident "očitno kaže, da so v mestu posamezniki, ki želijo ogroziti težko doseženo razumevanje in sožitje". Ob tem je opozoril, da so tovrstni napisi žaljivi za Slovenijo in vse Slovence ter še posebej boleči za slovensko narodnostno skupnost v Italiji. Ob predsedniku dežele in nekaterih političnih predstavnikih v Italiji so obžalovanje ob incidentu izrazili tudi italijanski veleposlanik v Ljubljani in predstavniki italijanske narodnostne skupnosti v Sloveniji. Slednje kaže, da prebivalci obmejnega prostora zavračajo ekstremizem in verjamejo v kulturo dialoga in sodelovanja, je še sporočil urad.