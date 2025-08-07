Svetli način
Slovenija

Arčon poziva k preiskavi: obsodil nov nespodoben napis na slovenskem konzulatu

Ljubljana, 07. 08. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
STA , L.M.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je obsodil nov nespodoben napis, ki so ga v sredo neznanci nalepili na vhodu slovenskega generalnega konzulatu v Trstu. Opozoril je, da je treba take ekscese jemati resno ter pozval k temeljiti preiskavi in ukrepanju.

"V mislih smo s Slovenci v Italiji, še posebej s tržaškimi rojaki, in jim izražamo vse naše sočutje in solidarnost. Vrata urada za Slovence v zamejstvu in po svetu so vedno odprta za vse, ki bi potrebovali podporo in pomoč. Še vedno verjamem, da so ti grdi napisi delo posameznikov in ne izraz vzdušja in miselnosti v obmejnem prostoru," je povedal Matej Arčon.

Kljub temu meni, da je treba take ekscese jemati resno in jih tudi temeljito preiskati. Prav tako se je zahvalil predsedniku dežele Furlanija - Julijska krajina (FJK) Massimilianu Fedrigi za izraženo podporo in ga prosil, naj spremlja razvoj dogodkov. "Pričakujemo, da bo policijska preiskava hitra in učinkovita ter da bo javnost seznanjena z izsledki," je dodal.

Matej Arčon
Matej Arčon FOTO: Damjan Žibert

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je še sporočil, že drugi tak incident "očitno kaže, da so v mestu posamezniki, ki želijo ogroziti težko doseženo razumevanje in sožitje". Ob tem je opozoril, da so tovrstni napisi žaljivi za Slovenijo in vse Slovence ter še posebej boleči za slovensko narodnostno skupnost v Italiji.

Ob predsedniku dežele in nekaterih političnih predstavnikih v Italiji so obžalovanje ob incidentu izrazili tudi italijanski veleposlanik v Ljubljani in predstavniki italijanske narodnostne skupnosti v Sloveniji. Slednje kaže, da prebivalci obmejnega prostora zavračajo ekstremizem in verjamejo v kulturo dialoga in sodelovanja, je še sporočil urad.

Preberi še Nov žaljiv zapis v Trstu: 'Konzulat korupcije'

Na vhodu slovenskega generalnega konzulata v Trstu so v sredo neznanci nalepili napis "Consolato della corruzione" (Konzulat korupcije). Policija naj bi storilcem že prišla na sled. Pred tem so tam v torek prilepili plakat, na katerem je pisalo "Consolato dei Slavi di merda" (Konzulat usranih Slovanov oz. Slovencev).

Na konzulatu so po prvem incidentu obvestili policijo, sledil je niz obsodb napisa. Da gre za nedopusten napad na slovensko avtohtono narodno skupnost v Italiji in na Slovenijo, je povedala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Slovenija Italija minister zamejci napis
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NDM
07. 08. 2025 19.38
+1
ja tako je napis ki je podoben delu vlade....ne bom podrobno da ne bom spet blokiran....prvi napis z tisto besedo je mišljeno na vlado...tako je..delo vlade in strokovnost sega že čez mejo🤭
ODGOVORI
1 0
joc771
07. 08. 2025 19.30
+4
Če ne bi bilo tega napisa še vedeli nebi za tega ministra, kot vidim s srednjo šolo
ODGOVORI
4 0
Groucho Marx
07. 08. 2025 19.29
+2
Od kdaj je resnica nespodobna? Golobarji se čutijo ogrožene, če jim kdo nastavi ogledalo.
ODGOVORI
2 0
wsharky
07. 08. 2025 19.17
+4
a toti ni na dopustu? spet afne gunca, zanimivo pa je, da se ni oglasila Tovarišica Fajon in da ni poslala ostre in nedvoumne protestne note Italiji - aja ona raje kruza z bajkom
ODGOVORI
4 0
Castrum
07. 08. 2025 19.05
+4
Županovanje g.Arčona je bilo za NG izjemno "uspešno"
ODGOVORI
4 0
Smuuki
07. 08. 2025 19.33
+1
Obstaja slika kako ga ženske prevažajo v samokolnici. Mu ta vloga kar pristoji
ODGOVORI
1 0
Po možganski kapi
07. 08. 2025 18.28
+0
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo gospoda Arčona.
ODGOVORI
2 2
Po možganski kapi
07. 08. 2025 18.28
+3
Vedno bolj postaja oče naroda.
ODGOVORI
3 0
JApajaDAja
07. 08. 2025 18.46
+3
takšnim "odločnim" štajerci rečemo-šlatek...
ODGOVORI
3 0
muzl muzl
07. 08. 2025 18.52
+6
Arčon dela za svoj žep. Je pokvarjenci. Sedaj se dela lepega. Baraba da mu ni para.
ODGOVORI
6 0
frenk707
07. 08. 2025 18.10
-5
Matej Arčon je po mojem mnenju čisto premalo izkoriščen, glede na ves potencial, ki ga on ima,.... jaz bi mu dal dosti bolj zahtevno in pomembno mesto,.... menim, da manjka takih ljudi na ministrskih položajih v Sloveniji, na splošno.
ODGOVORI
1 6
Groucho Marx
07. 08. 2025 19.30
+1
Peresna frenkica, čista resnica je, da v golobnjaku manjka poštenih in sposobnih ljudi. Pa tako so se hvalili.
ODGOVORI
1 0
frenk707
07. 08. 2025 18.08
-4
Ministrova reakcija je povsem na mestu in državotvorna, domoljubna, za razliko od desničarjev, ki bi se s fašisti družili in z roko v roki sprehajali po Bazovici.
ODGOVORI
1 5
Po možganski kapi
07. 08. 2025 17.59
+1
Arčon vsak dan bolj postaja oče naroda.
ODGOVORI
2 1
marker1
07. 08. 2025 17.47
+4
Dokler boste Italijane dražili z napisom s hriba nad Gorico se bo tole ponavljalo.
ODGOVORI
6 2
Jožajoža
07. 08. 2025 17.46
-6
Iz lune se vidi,da za tem stojijo janßisti
ODGOVORI
2 8
marker1
07. 08. 2025 17.53
+7
Ti si pa za luno in se tega ne vidi.
ODGOVORI
8 1
Smuuki
07. 08. 2025 18.21
+5
Napis tito je provokacija janšistov. Si še gladek?
ODGOVORI
6 1
marker1
07. 08. 2025 17.45
+6
Arčon naj išče rešitev samo v svojih politično usmerjenih logih, kjer je tudi krivec.
ODGOVORI
7 1
borjac
07. 08. 2025 17.27
-4
Pravilno Arčon , potrebno je reagirati na državni ravni , seveda pa se desničarska opozicija s tem ne strinja , "desni domoljubi" bi slovenijo prodali zaradi političnega desničarskega prepričanja in 30 denarjev.
ODGOVORI
3 7
Smuuki
07. 08. 2025 18.07
+3
Ja treba je odreagirati se v celoti strinjam. Zadrega nastane ko se uačno pogovarjati o vzrokih. Tu pa upravičeno ostane brez besed. Je pač pripadnik preživele ideologije. Ne uspe sprocesirati kako funkcionira razviti svet. Temu bi upravičeno rekli pomanjkanje znanja iz naslova razumevanja drugih kultur. Če tega ne poznaš misliš da cel svet misli tako kot mi pa še zdaleč ni temu tako
ODGOVORI
3 0
Smuuki
07. 08. 2025 16.50
+4
To bo arčon z levo roko uredil. Živi tik ob meji in dobro razume sosede. Verjamem da jih bo prrpričal v vrline levosučne politike. Potem pa svizec zavije čokolado. 😀😀😀
ODGOVORI
6 2
