Slovenija

Arčon: Vlada izpeljala večino ključnih zavez

Ljubljana, 18. 02. 2026 12.33 pred 50 minutami 4 min branja 36

Avtor:
K.H. STA
Matej Arčon

Aktualna vlada je okrepila socialno državo, začela je sistemske reforme in ohranila makroekonomsko stabilnost. S tem je postavila temelje za dolgoročno odpornost in konkurenčnost države, je na predstavitvi rezultatov v tem mandatu dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. Kot je dodal, so izpeljali večino ključnih zavez iz koalicijske pogodbe.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Matej Arčon, je bila inflacija v Sloveniji leta 2022, ko so nastopili mandat, pri 10,3 odstotka, lani pa le še 2,7-odstotna. Povprečna neto plača je junija 2022 znašala 1307 evrov, novembra lani pa 1626 evrov. Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca je bil medtem leta 2022 pri 26.966 evrih, lani pa pri 33.062 evrih. Javni dolg se je v tem času znižal z 72,8 odstotka BDP na 67,6 odstotka BDP, bonitetna ocena Slovenije pa se je zvišala z AA- na AA, je nanizal.

"Stabilizirati državo je pomenilo tudi ali predvsem stabilizirati tudi javne finance. Čas prejšnje vlade je bil čas milijardnega zadolževanja, pri čemer je bil samo del tega dolga povezan s proticovidnimi ukrepi. Bistveno je, da se je delež javnega dolga v BDP pomembno znižal. Po domače, višina našega kredita glede na to, kar zaslužimo, je nižja, to pomeni manj obresti in višje bonitetne ocene, te pa pomenijo še manj obresti in torej več denarja za ljudi, za gospodarstvo in za infrastrukturo," je podčrtal.

V nadaljevanju je predstavil dosežke po prioritetah, na katerih je temeljil koalicijski dogovor. Začel je z zdravstvom, kjer da je vlada končno začela delo in obrnila krivulje. "Stabilizirali smo javni sistem, okrepili javno mrežo in jasneje ločili javno in zasebno zdravstveno dejavnost. V javni sistem smo pridobili več kot 300 zdravnikov in zobozdravnikov," je dejal. Omenil je še rekordne investicije v zdravstvu: več kot 800 milijonov evrov v infrastrukturo in več kot 80 milijonov evrov v digitalizacijo.

Preberi še 'Smešno je, da se me obtožuje, da dopusta ne plačam. Ko račun razkrijem, pa da je ponarejen'

Vlada je po Arčonovih besedah okrepila tudi vladavino prava, dialog s civilno družbo in strokovno javnostjo. To naj bi dokazovala tudi vsakoletna poročila o vladavini prava, ki jih pripravlja Evropska komisija, pri čemer v zadnjem navaja, da je Slovenija napredovala na vseh ključnih področjih. Kot pozitivna primera sodelovanja je podpredsednik vlade omenil pokojninsko reformo in reformo plačnega sistema v javnem sektorju.

Na področju medgeneracijskega zavezništva je omenil še začetek izvajanja dolgotrajne oskrbe, ki je po njegovem mnenju "ena največjih sprememb na področju socialne politike v naši samostojni državi". Po podatkih za januar pravice iz sistema dolgotrajne oskrbe koristi približno 30.000 oseb, položnice za bivanje v domovih za ostarele pa so nižje do 700 evrov, je povedal.

Dotaknil se je tudi stanovanjske politike, ki so ji zagotovili "dolgoročno finančno podlago", namreč eno milijardo evrov za javna najemna stanovanja v desetih letih. V tem mandatu je bilo zgrajenih približno 2000 javnih najemnih stanovanj, trenutno jih je v gradnji okoli 500 stanovanj v okviru 11 projektov, še šest projektov za 800 stanovanj ima pridobljeno gradbeno dovoljenje, okrog 10 projektov za 1300 stanovanj je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, hkrati pa se še pridobivajo zemljišča in razvijajo novi projekti, je povzel.

Na področju vzgoje, izobraževanja, visokega šolstva, znanosti in športa so prenovili izobraževalne programe od vrtcev do srednjih šol oziroma 250 kurikularnih dokumentov, je navedel. Kot zelo pomembno je izpostavil, da je Slovenija postala polnopravna članica Evropske organizacije za jedrske raziskave (Cern). Sredstva za znanost so podvojili na 700 milijonov evrov, je zadovoljen.

Matej Arčon
Matej Arčon
FOTO: Bobo

Prav tako se je pohvalil z dosežki pri zelenem preboju. "Sprejeli smo prvi sistemski podnebni zakon, pospešili smo vlaganja v obnovljive vire energije in trajnostno mobilnost, eden od rezultatov je, da je avtobusni promet v teh dveh letih zrasel za 15 odstotkov," je povedal. Za energetski prehod je bilo namenjenih več kot 881 milijonov evrov, država pa je prvič dosegla cilj 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v bruto končni porabi energije. "Zeleni prehod ni izbira, ampak je nujnost," je poudaril Arčon.

V zvezi z očitki, da vlada ni izpeljala davčne reforme, je dejal, da so gradili tudi na tem področju, zadnji ukrep je bil zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. O obdavčitvi nepremičnin se niso poenotili, je priznal, glede odnosa z gospodarstvom pa verjame, da so dokazali, da znajo voditi dialog, da pa vsi njihovi ukrepi niso bili dobro razumljeni. Kot je opozoril, so sprejemali tudi ukrepe, ki so prispevali k razvoju gospodarstva, pa so "bili mogoče za koga kar samoumevni", med njimi je omenil investicije v infrastrukturo in pomoč ob energetski krizi.

"Naša zaveza ostaja stabilna, pravična in razvojno usmerjena Slovenija, delo je treba dokončati. Že na začetku smo rekli, da delamo za dva mandata. Slovenija je že dolgo ujetnica logike 'en korak naprej, dva nazaj'. Ali ni že končno čas, da naredimo dva koraka naprej?" je sklenil podpredsednik vlade.

arčon vlada rezultati vlada roberta goloba

Pirc Musarjeva ne bo podpisala ukaza za eno od veleposlaniških imenovanj

Zoper osumljenca napada na Šutarja uvedli sodno preiskavo

KOMENTARJI36

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
?rnogled
18. 02. 2026 13.49
Če vzamem v ozir, da niso imeli v planu uničiti vse kar se je uničit dalo, potem moram ugotoviti, da se ta človek zavestno laže vsej Sloveniji. Kak človek moraš bit, da te ob tem ni nič sram ?
Odgovori
0 0
omega _v6
18. 02. 2026 13.49
To sploh ni vlada to je zbirka LAŽNJIVCEV takoj ,ko kateri od levičarjev odpre usta zlaže!! Uničili so vse kaj je Slovensko le kako jih ni sram?? Edino kaj so naredili pozitivnega je to,da morajo globe za prekrške plačeva ti VSI tudi tisti na sociali!! Edino po tem zakonu smo sedaj po ustavi ENAKI!! Gospodarstvo pred propadom in za to je kriva vlada in GOSPODARSKI minister!! Zdravstvo pred propadom zato je kriv Golob in ZDRAVSTVENA ministrica!! Socialne podpore so izenačene z plačami zato je kriv Golob in MESEC!! Ta vlada je SRAMOTA demokracije!!
Odgovori
0 0
Teofil
18. 02. 2026 13.47
Vladni zabavljač je zadnjiki se lahho hvali z reformami vlade,to kar si vlada utvarja za reforme niso nikakršne reforme.Denar vplačan v pokojninski sklad je namenjen zgolj za pokojnine vplačevalcev, nikakor pa ne za izplačevanje dodatkov političnim veljakom ala Kučan,kulturnikom ,športnikom in udeležencem NOB kateri so se borili za neko drugo državo in ne za republiko Slovenijo.Vsi ti so bili in so v času aktivnosti bogato nagrajeni.Tudi višina pokojnine bi morala biti omejena,če je v Švici to 2400 SFR bi ustrezalo za Slovenijo 1800-2000 Eur.Odvzem privlegijev izbrancem pomeni višje pokojnine za upokojence in nihče nima pravice podeljevati dodatko iz sklada SPIZ ne vlada ne minister,lako a s svojih strankarskih proračunov.
Odgovori
0 0
gggg1
18. 02. 2026 13.43
Zakaj se računa, ki jih je Golob objavil na FB in tisti, ki ga je pokazal po TV razlikujeta? In te razlike so bistvene. Torej je najmanj en od računov ponarejen!
Odgovori
+3
3 0
2mt8
18. 02. 2026 13.39
Se pravi da so bile ključne zaveze uničenje gospodarstva, javnega zdravstva in visoki davki ter padec standarda. To ste uresničili, priznam.
Odgovori
+5
5 0
Castrum
18. 02. 2026 13.34
Poznam "miljavžent" novogoričanov in tega Arčona nihče niti približno ne mara, kaj šele voli. In vseeno je bil župan(??). Le kako?.....vprašanje je retorično...
Odgovori
+8
8 0
Meee
18. 02. 2026 13.34
🤣
Odgovori
+3
3 0
antirepresija
18. 02. 2026 13.32
HAHAHAH! Ali je to komedija? Izjava pokvarjenca: "Arčon: Vlada izpeljala večino ključnih zavez". Torej to da boste unicili celotno slovensko gospodarstvo je bila ena kljucnih zavez? Ja super za vas! Se en mandat in smo Venezuela! ODLICNO! Do zdaj od te bande nisem videl nic drugega kot nabijanje davkov in stroskov za gospodarstvo. Ampak ocitno so zelo ponosni na to! SRAM VAS BODI. Kdo vas hrani pokvarjenci? Gospodarstvo vas hrani, ker javni sektor NE MORE polniti drzavne blagajne, kajti javni sektor je neto prejemnik, njih placujemo iz drzavne blagajne. Ocitno pa so zdaj tisti, ki vplacujejo razredni sovrazniki. Taksnih gusarjev se nismo imeli, da se ne zavedajo, kdo jih hrani. Tile morajo na smetisce politicne zgodovine, drugega sploh ni. Drugace pa selitev vseh podjetij in boste zrli kamenje pokvarjenci eni! Nase podjetje caka se na volitve. Ce bo ta ekipa obstala, selimo podjetje in kolikor se pogovarjam so vsi enakega mnenja, tako da le korajzno naprej! Za jest ne boste imeli pokvarjenici nesposobni!
Odgovori
+7
7 0
Jon Bacek
18. 02. 2026 13.31
Zakaj depolitizirana RTV s preverjenimi kadri Levice in svobode ne dovoli raziskovalni novinarki Eriki Žnidaršič predvajati Tarče, ki bi razkrila korupcijo in krajo trenutne vlade? Zakaj ne dovolijo razkritja plačanih trol profilov stranke svoboda? Strah, da se jih umakne stran od korita in ropov države je prevelik.
Odgovori
+4
4 0
LevoDesniPles
18. 02. 2026 13.31
lol jap pok,rad,lo se je še tisti prah ki je še bil na voljo.. navaden folk vam čestita da ste vse počistili XD
Odgovori
+2
2 0
Peklenšček
18. 02. 2026 13.28
Vlada je uničila državo do fundamenta !! Skeptiki in levi zanesenjaki bodo to spoznali v naslednjem mantatu ne glede na izid volitev, se pa bojim da se nam ob obstanku jate golobov na oblasti obeta kar hitro kolesarjenje po celi državi !
Odgovori
+3
3 0
Jon Bacek
18. 02. 2026 13.27
Golobova vlada je zavozila zdravstvo, a še kar lažejo o lažnih uspehih.
Odgovori
+6
6 0
Jon Bacek
18. 02. 2026 13.26
Število max. ministerstev bi morali zacementirati na številki 9!
Odgovori
+6
6 0
Mens sana
18. 02. 2026 13.26
............objektivno, vlada, ki je bolj prijazna do državljanov od prejšnje, ampak...., vlada, ki si je dovolila uvesti obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo pol leta preden je ta sploh zaživel, za kaj je porabljen pobran denar minister ne zna pojasniti, vlada, ki je sesula zdravstvo z neuspelo reformo, čakalne dobe so se povečale, ..............in vlada, ki se " ni uspela poenotiti" glede obdavčitve nepremičnin, ker bi v solidarni družbi bili na udaru v prvi vrsti Golob in vsa nepremičninska elita....................
Odgovori
+2
2 0
Minifa
18. 02. 2026 13.25
V živo moj ata socialistični kulak.
Odgovori
+5
5 0
2mt8
18. 02. 2026 13.23
Arčon je bil nekoč v LDS, tako kot Golob. Svoboda je derivat kradljivega LDS-a.
Odgovori
+9
9 0
peresni
18. 02. 2026 13.19
Boj je končan. Desni so si prisvojili in kupili za naš denar skoraj vse medije in tudi policijo z državnim udarom med strahovlado, ko so nastavili 150 svojih komandirjev. Se čudimo, da lahko desni kradejo kolikor hočejo in noben zaprt? Dars knovs Litostrojska je že pometeno.
Odgovori
-8
1 9
Jon Bacek
18. 02. 2026 13.24
Po DARSU hara Andrej Ribič in Golobova klika, dodatni aneksi brata od Andreja Ribiča dvignila investicijo za 10 mio.€.
Odgovori
+6
6 0
JP2022
18. 02. 2026 13.28
jesus kak agitprop si pa ti..desni so sip olastili vse medije?? a ni marcel cel mandat janše na slo1 v poendeljek ob 21ih pljuval po vladi ..
Odgovori
+3
3 0
peresni
18. 02. 2026 13.17
Desnica bo zagotovo kot vedno izpeljala edini načrt. Sesutje Slovencev in bogatenje svojih bogatih. Tu smo lahko prepričani
Odgovori
-11
0 11
motomar123
18. 02. 2026 13.16
nič od nič
Odgovori
+3
3 0
Ricola Swiss
18. 02. 2026 13.14
Še en pepček svobode!
Odgovori
+6
7 1
