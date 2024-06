Aretirali 13 članov kriminalne združbe z dobro razvejano ulično preprodajo

V zaključnih aktivnostih so prostost odvzeli 13 članom kriminalne združbe in zasegli več prepovedanih drog, so sporočili s Policijske uprave Celje. Preiskava je trajala več kot leto dni.

Maja letos so osumljeni heroin prodali tudi osebi, ki je pozneje zaradi predoziranja umrla, zdravniško pomoč je moralo zaradi užitja droge poiskati tudi 19-letno dekle, ki je drogo kupilo od združbe. Osumljeni so imeli dobro razvejano ulično preprodajo in so bili pri tem iznajdljivi in previdni.

Osumljeni so delovali v dveh kriminalnih združbah in so se občasno med seboj organizirali za nakup, hrambo in preprodajo prepovedane droge heroin, kokain in ekstazi. Združbi sta oskrbovali odvisnike na širšem območju Celja, mesečno pa prodali dva kilograma droge.

"Člani so imeli jasno določene naloge in vloge. Pri ustvarjanju mreže na območju Celja so bili zelo iznajdljivi, saj so bili med njimi tudi specialni povratniki, ki so aktivnosti Policije poznali," je pojasnil Aleš Slapnik, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje. Osumljenci so bili v preteklosti obsojeni za tovrstna kazniva dejanja tako v Sloveniji kot v tujini.

Osumljenim so zasegli 1,5 kilograma kokaina, 800 gramov heroina in 1,3 kilograma tablet ekstazija.

V zaključni akciji prejšnji teden so opravili 12 hišnih preiskav, 12 osebam odvzeli prostost, 10 so jih privedli pred sodnika, ki je zoper devet oseb odredil pripor. "Skupno smo zaradi 36 kaznivih dejanj ovadili 13 oseb, ki so stare od 28 do 51 let. Vsi so slovenski državljani, grozi jim od pet do 15 let zapora," so pojasnili na PU Celje. Preprodajalci in dobavitelji droge prihajajo z območja policijskih uprav Ljubljana in Celje.