Aretiran nekdanji ljubljanski budistični vodja

Sodni senat pod vodstvom Vesne Rom je zaradi zagotovitve navzočnosti na glavni obravnavi marca odločil, da izda evropski nalog za prijetje, 6. maja pa ga je slovenska policija uvrstila na seznam iskanih oseb. Kot so pojasnili na Generalni policijski postaji, so ga aretirali prejšnji teden.

Novembra lani je zato sodnica zaprosila francoske pravosodne organe, naj pridobijo njegovo celotno zdravniško dokumentacijo in določijo sodnega izvedenca, ki naj oceni, ali je sposoben potovati in sodelovati na sojenju. Sodni izvedenec je po poročanju Dnevnika ocenil, da je obtoženi dobrega zdravja, sodni senat pa je na podlagi tega odredil pripor.

Chatellierja so leta 2012 priprli zaradi suma spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Na prostost so ga spustili, ko je domnevni oškodovanec zoper njega umaknil ovadbo. Chatellier se je kmalu nato preselil v Francijo.