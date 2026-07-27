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Slovenija

Arheologi na območju prihodnje Emonike našli 125 rimskih grobov

Ljubljana, 27. 07. 2026 13.44 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
Gradnja Emonike

Arheologi so na območju gradnje Potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med najdbami so balzamariji, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove vpoglede v življenje in smrt Emoncev.

Severno emonsko grobišče se razteza vzdolž nekdanje glavne severne vpadnice v rimsko Emono. Do danes je bilo na tem območju dokumentiranih približno 4000 grobov, ki pričajo o življenju, družbeni strukturi in pogrebnih običajih prebivalcev antične Ljubljane. Severno grobišče se je razprostiralo od območja današnjega Kongresnega trga mimo železniške postaje proti Bežigradu, vse do Gospodarskega razstavišča, so zapisali v Mestnem muzeju Ljubljana.

Aktualne raziskave predstavljajo nadaljevanje dolgoletnega preučevanja severnega emonskega grobišča. Pomemben mejnik so bile tudi raziskave leta 2024 ob gradnji objekta Emonika City Center, ko je bilo raziskanih 139 grobov. Zaradi velike površine posega so raziskovalci takrat pridobili dragocene podatke o širšem zaledju Emone in razvoju njenega severnega predmestja.

Rimske izkopanine na Slovenski cesti 2014
Rimske izkopanine na Slovenski cesti 2014
FOTO: Bobo

Kot so še zapisali v Mestnem muzeju Ljubljana, se bodo arheologi po 27. juliju še enkrat vrnili v križišče Slovenske in Masarykove, kjer bodo gradbeniki uredili nov kolektor. V tem prostoru leži glavnina severnega emonskega pokopališča, zato pričakujejo večje število še neodkritih grobov.

Aktualne raziskave predstavljajo novo poglavje v raziskovanju severnega emonskega grobišča, ki je bilo posebej intenzivno v zadnjih petdesetih letih. Zaradi obsega in kakovosti dokumentacije severno grobišče Emone ne sodi le med najpomembnejša arheološka najdišča v Sloveniji, temveč ima pomembno mesto tudi v širšem evropskem prostoru.

Arheološke raziskave, ki sicer potekajo od začetka aprila pod vodstvom Mestnega muzeja Ljubljana, izvaja ekipa Arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano.

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KOMENTARJI3

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kokicas
27. 07. 2026 15.31
A so na cesti tudi žličarji. Danes nova zapora z smeri Tivolske, cel kaos nobenih označb. No označili so ampak napačno, klasika na viču zaprli vse dostope. Na vilharjevi nihče ne dela da bi kaj odprli noro je v ljubljani
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-1
1 2
wsharky
27. 07. 2026 15.12
to bodo imeli žličkarji dela, Zoran pa je jezen, ker stavba ne bo kmalu dokončana
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+1
2 1
flojdi
27. 07. 2026 14.44
??bo kaj tega kje na ogled
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+3
3 0
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