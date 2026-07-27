Arheologi na območju prihodnje Emonike našli 125 rimskih grobov

Severno emonsko grobišče se razteza vzdolž nekdanje glavne severne vpadnice v rimsko Emono. Do danes je bilo na tem območju dokumentiranih približno 4000 grobov, ki pričajo o življenju, družbeni strukturi in pogrebnih običajih prebivalcev antične Ljubljane. Severno grobišče se je razprostiralo od območja današnjega Kongresnega trga mimo železniške postaje proti Bežigradu, vse do Gospodarskega razstavišča, so zapisali v Mestnem muzeju Ljubljana.

Aktualne raziskave predstavljajo nadaljevanje dolgoletnega preučevanja severnega emonskega grobišča. Pomemben mejnik so bile tudi raziskave leta 2024 ob gradnji objekta Emonika City Center, ko je bilo raziskanih 139 grobov. Zaradi velike površine posega so raziskovalci takrat pridobili dragocene podatke o širšem zaledju Emone in razvoju njenega severnega predmestja.